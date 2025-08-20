Uno Entre Rios | El País | Diego Fernández

Crimen de Diego Fernández: rechazaron la indagatoria a Cristian Graf

La indagatoria a Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen del Diego Fernández en 1984 fue rechazada por el juez Alejandro Litvack

20 de agosto 2025 · 13:55hs
La indagatoria a Cristian Graf

La indagatoria a Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen del Diego Fernández en 1984 fue rechazada por el juez Alejandro Litvack
La indagatoria a Cristian Graf

La indagatoria a Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen del Diego Fernández en 1984 fue rechazada por el juez Alejandro Litvack
La indagatoria a Cristian Graf

La indagatoria a Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen del Diego Fernández en 1984 fue rechazada por el juez Alejandro Litvack

La indagatoria a Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen del adolescente Diego Fernández en 1984, fue rechazada por el juez Alejandro Litvack, quien devolvió la causa a la fiscalía ante diversas incongruencias en el pedido del fiscal Martín López Perrando.

De acuerdo a la información que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el juez manifestó en su escrito que no cuentan “con una concreta imputación bajo la cual intimar debidamente al acusado” del crimen del adolescente de 16 años que desapareció en 1984 y sus huesos fueron encontrados este año en el patio de la casa de un ex compañero de secundaria.

Nación anunció los recortes en la última reunión del Consejo Federal de Salud. La provincia planifica sistema propio con un examen nuevo y financiación completa.

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

maria eugenia vidal: el 10 de diciembre me quedo sin trabajo

María Eugenia Vidal: "El 10 de diciembre me quedo sin trabajo"

El fiscal había solicitado que Graf sea indagado por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia al sostener que el acusado “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”.

“Si bien, por el paso de los años, la acción penal está prescripta, desde la fiscalía procuran avanzan con la investigación para reconstruir los hechos y arrojar luz sobre lo que le ocurrió a la víctima”, se destaca en la presentación de Perrando.

Cristian Graf Diego Fernández cuerpo Gustavo Cerati casa
cuerpo Diego Fernández

Sin embargo, el juez destacó que “se desprende del mismo el desarrollo de una valoración efectuada por el Sr. Fiscal de los motivos que lo llevaron a entender que se encuentra reunido el estado de sospecha para recibirle declaración indagatoria a Graf y de las pruebas que existen al respecto, pero lo cierto es que no circunscribió adecuadamente los términos en que quiere que se lo intime al encausado”.

Frente a esta sospecha, la autoridad remarca que esto podría, no sólo constituir una afectación a un adecuado ejercicio de defensa, sino que, también, podría ser un obstáculo para que la propia fiscalía.

Si bien el magistrado indicó que Perrando no imputó a Graf, si no que solo se trató de una calificación legal, cada medida debe “contener una hipótesis delictiva concreta, a partir de la cual el imputado podrá ejercer su defensa, y que los diversos actos procesales que eventualmente sucedan a la indagatoria deben ser respetuosos del principio de congruencia”.

“De momento no se encuentran determinados los hechos por los cuales la fiscalía solicitó que se le reciba declaración indagatoria a Graf”, continúa el escrito.

Asimismo, en la resolución el juez puso en manifiesto algunas dudas respecto a los dos abogados del ex compañero de Fernández.

Por estos motivos, decidió devolver la causa a la fiscalía a cargo para que readecue legalmente su petición, “a efectos de no vulnerar la garantía del debido proceso, y evitar posibles futuras nulidades que pudieran entorpecer el avance correcto de este proceso”.

Diego Fernández indagatoria Cristian Graf
Noticias relacionadas
diputados trata vetos presidenciales, jubilaciones, y  discapacidad, entre otros temas

Diputados trata vetos presidenciales, jubilaciones, y  discapacidad, entre otros temas

Argentina cancela temporalmente los envíos de productos aviares a países con los que tiene acuerdo sanitario libre de gripe aviar

Argentina suspende exportaciones de productos aviares por la detección de un caso de gripe aviar

Debate por la emergencia pediátrica: No creo que los niños tengan derecho a ser curados en el Garrahan.

Debate por la emergencia pediátrica: "No creo que los niños tengan derecho a ser curados en el Garrahan"

Un audio involucra a Karina Milei y a los primos Lule Menem u Martín Menem en un caso de coimas en la compra de medicamentos

Coimas en compras de medicamentos 

Ver comentarios

Lo último

Correo electrónico para captar clientes: ¿Cómo hacerlo?

Correo electrónico para captar clientes: ¿Cómo hacerlo?

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná

Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná

Ultimo Momento
Correo electrónico para captar clientes: ¿Cómo hacerlo?

Correo electrónico para captar clientes: ¿Cómo hacerlo?

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná

Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná

Causa contratos: la provincia avanza en la reparación patrimonial

Causa contratos: la provincia avanza en la reparación patrimonial

Copnaf: UPCN trabaja en un proyecto de ley para mejorar y ordenar las condiciones laborales y salariales

Copnaf: UPCN trabaja en un proyecto de ley para mejorar y ordenar las condiciones laborales y salariales

Policiales
Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Ovación
No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto

No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto

APB: triunfo del CAE y Sionista en el arranque de la 2° fecha

APB: triunfo del CAE y Sionista en el arranque de la 2° fecha

En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió en cuartos

En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió en cuartos

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Duilio Scialacomo: Lo vivido queda, gracias al equipo

Duilio Scialacomo: "Lo vivido queda, gracias al equipo"

La provincia
Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná

Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná

Causa contratos: la provincia avanza en la reparación patrimonial

Causa contratos: la provincia avanza en la reparación patrimonial

Copnaf: UPCN trabaja en un proyecto de ley para mejorar y ordenar las condiciones laborales y salariales

Copnaf: UPCN trabaja en un proyecto de ley para mejorar y ordenar las condiciones laborales y salariales

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

Dejanos tu comentario