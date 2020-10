Coronavirus: pediatras proponen estrictas medidas para reabrir las escuelas

Nota Relacionada: Bordet anunció que están poniendo a punto la infraestructura y logística para eventualmente volver a clases

Desde ya que esos protocolos deben acordarse entre autoridades educativas, sanitarias y contar con el apoyo del gremio docente de cada ciudad y provincia. Las pautas previstas por los pediatras fueron plasmadas en un documento de 24 páginas.

Los especialistas recomiendan volver a las aulas, siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan y agregan que "la decisión de reapertura de las actividades escolares presenciales debe estar basada en una evaluación de riesgo, maximizando el beneficio de la educación y la salud de los estudiantes, docentes, personal de la institución y la comunidad educativa toda, minimizando el riesgo de rebrote de Covid en esa comunidad".

aula.jpg

Principales medidas:

1- Educar a los docentes, personal de la institución y a la comunidad en prevención, sospecha y manejo de infección por COVID-19.

● Enseñar el uso adecuado del tapa boca-nariz así como la necesidad de su limpieza (lavado al regresar al hogar) o su cambio si está visiblemente sucio. Sobre este tema existe una guía online disponible.

● Enseñar a limitar el riesgo de exposición a través de la práctica del distanciamiento social, especialmente en el contacto físico en el aula, la clase de educación física, los recreos, baños y vestuarios.

● Enseñar a higienizar su pupitre/mesa y silla de trabajo al iniciar y finalizar la jornada y practicarlo de rutina.

● Los escolares deberán llevar los útiles indispensables para las actividades.

● Suspender todas las actividades grupales que no sean fundamentales. De tener que realizarlas, optar por organizarlas al aire libre y con la distancia recomendada.

● Estimular e intensificar las conductas de higiene personal y respiratoria especialmente durante las clases de educación física.

2. Establecer el proceso a seguir ante la presencia de síntomas en niños o miembros del personal de la institución.

3. Identificar personas en situaciones especiales: estudiantes, docentes y personal no docente de la institución con enfermedades preexistentes que los predisponen a un mayor riesgo.

4. Evaluar la infraestructura y organización institucional para que la reapertura del centro escolar responda a los principios básicos de un funcionamiento seguro.

● Se deberá realizar un triage al ingreso a la institución: cuestionario e idealmente control de temperatura. Se deberá preguntar a los docentes y trabajadores de la institución, a los padres que lleven a los niños o niños que lleguen solos: ¿Presentó temperatura mayor a 37,5° C en las últimas 48 hs? ¿Manifestó malestar, dolor de garganta, ausencia del gusto, ausencia del olfato, tos o dificultad respiratoria en las últimas 48 hs? ¿Tiene algún familiar o conviviente con alguno de estos síntomas?

5. Intensificar la limpieza y desinfección de la institución

6. Reacondicionar las aulas

● En relación a la ocupación de las aulas y otros espacios comunes, se deberá evaluar la superficie disponible. Se deberán priorizar, en la medida de lo posible, los espacios al aire libre.

● La institución podrá optimizar aulas y otros espacios para dar cabida a los estudiantes pero, en todo caso, asegurando una distancia mínima interpersonal de 1,5 a 2 metros.

● Se recomienda el uso de pupitres individuales manteniendo un espacio de 1,5 a 2 metros entre ellos. En caso de que la institución cuente con bancos escolares dobles, se limitará su ocupación a un niño por banco; en caso de bancos escolares múltiples se deberá preservar la distancia interpersonal mínima de 1,5 a 2 metros entre los escolares.

8. Promover un transporte y acceso seguro a la institución

9. Limitar / controlar el ingreso y egreso del establecimiento educativo

● El ingreso y egreso a la escuela deberá llevarse a cabo de manera escalonada evitando las aglomeraciones, manteniendo la distancia entre los alumnos y evitando las aglomeraciones en la puerta de los cuidadores.

● Reforzar la recomendación a los padres y alumnos de no reunirse ni antes ni después de clases, ni tampoco durante su tiempo libre.

● Tanto el ingreso como la salida se realizará directo hacia y desde las aulas. Esta circulación se organizará manteniendo la distancia interpersonal de 2 metros y de manera escalonada.

● Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro educativo.

● El ingreso de personas que no sean personal de la institución (proveedores, servicio de mantenimiento, etc.) se deberá coordinar para que se lleve a cabo ingreso en contraturno (cuando no haya alumnos) y manteniendo todas las normativas de higiene, distanciamiento y protección personal.

El documento incluye un extenso material con sugerencias para preparar desinfectantes y una lista de los productos comerciales que se venden en la Argentina y que son efectivos para garantizar la limpieza de bancos, sillas, pisos, baños y espacios comunes.