El informe del BCRA detalló que la morosidad de las familias registró otra leve baja durante el mes de septiembre, fue de de 0,61% con respecto a agosto.

La morosidad en las familias volvió a caer levemente en septiembre, en su segundo mes consecutivo a la baja, al tiempo que crecieron las refinanciaciones a los hogares. De acuerdo con el último informe sobre bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el atraso en los pagos de las deudas familiares se posicionó en 12,2%. En comparación con agosto, significó un descenso de 0,61 puntos porcentuales (p.p.).

En la comparación interanual el aumento alcanza los 5 p.p.: frente a septiembre de 2024, el indicador experimentó un incremento de 4,9 p.p. en un lapso de doce meses.

“La dinámica mensual recogió una disminución de 4,03% en el saldo real en situación irregular, en gran medida asociada al pasaje de cartera en situación irregular a partidas fuera de balance efectuado por un conjunto de entidades, conjuntamente con un crecimiento del financiamiento total a este segmento”, explicó la entidad que preside Santiago Bausili.

El indicador de mora de las financiaciones a las familias venía de mantenerse estable en los meses previos. En particular, en junio había frenado la escalada que traía acumulada desde finales de 2024.

Sin embargo, la tendencia se cortó en julio al subir 0,1 p.p. y volvió a quebrarse en agosto, con una caída de 0,13 p.p., y en septiembre volvió a contraerse.

Crecen las refinanciaciones

En este contexto también surge el dato positivo de un nuevo aumento en las refinanciaciones de las deudas de los hogares, lo que les permite dar un leve respiro a las familias endeudadas para poder saldar sus deudas.

“El saldo de crédito refinanciado a los hogares representó el 3,9% del total del crédito a este segmento (muy por encima del promedio de la última década: 1%), en tanto que la refinanciación de saldos en situación irregular se ubicó en torno al 24,1% de la cartera en esta situación (superior al 16% observado para el promedio de los últimos 10 años)”, comentó el informe.