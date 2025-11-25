Uno Entre Rios | El País | Córdoba

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

Un joven de 27 años y una mujer de 47 fueron hallados sin vida en un hotel alojamiento de Valle Hermoso, Córdoba. Investigan femicidio seguido de suicidio

25 de noviembre 2025 · 11:52hs
Una pareja fue hallada sin vida en una habitación de un hotel alojamiento de Valle Hermoso, en la provincia de Córdoba, el domingo por la noche. Las autoridades investigan un posible femicidio seguido de suicidio.

La pareja, compuesta por un joven de 27 años —oriundo de La Rioja— y una mujer de 47 —domiciliada en Villa Giardino—, convivía desde hacía aproximadamente un año.

El domingo por la noche, un empleado del establecimiento detectó la situación al percatarse de la falta de respuesta a los llamados en la puerta de la habitación y la demora en la desocupación del cuarto, que ya llevaba varias horas de retraso.

Hotel Alojamiento Valle Hermoso Córdoba

Ante esta situación, el personal del hotel alertó a la Policía, que al ingresar constató que ambos ocupantes no presentaban signos vitales.

De esta manera, la escena fue preservada por órdenes de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien dispuso las primeras pericias.

Según informó el medio local El Doce, en el lugar se halló un celular roto, un elemento que podría aportar información relevante sobre un posible conflicto previo entre la pareja. Este indicio se suma a las diligencias técnicas y a la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer la mecánica de las muertes y descartar la intervención de terceros.

La investigación continúa y, por el momento, la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de análisis, mientras los peritos profundizan en la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir los momentos previos al trágico desenlace. Sin embargo, la principal hipótesis apunta a que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Córdoba pareja femicidio suicidio
