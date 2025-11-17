Pity Álvarez vuelve a los escenarios: fecha confirmada para su regreso en Córdoba.

Uno Entre Rios | Escenario | Pity Álvarez

Pity Álvarez regresa a los escenarios el sábado 20 de diciembre en el estadio Kempes de Córdoba. Un show histórico que marcará el regreso del ícono del rock.

17 de noviembre 2025 · 15:06hs
Tras años de rumores y expectativas, Pity Álvarez, el inconfundible frontman de Viejas Locas e Intoxicados, regresa a los escenarios con un show histórico. El sábado 20 de diciembre se llevará a cabo su tan esperado regreso en el Estadio Kempes de Córdoba, un evento que promete convertirse en un hito para el rock barrial argentino.

El anuncio oficial se dio a conocer a través de Cosquín Rock Radio, como un anticipo que terminó de confirmar lo que muchos ya sospechaban: el regreso de una de las figuras más emblemáticas del rock argentino. La noticia se gestó en una reunión clave entre Pity Álvarez y el reconocido productor José Palazzo, la mente maestra detrás de Cosquín Rock, quien fue el catalizador de este esperado regreso. Esta colaboración con PopArt Music ha brindado a Pity Álvarez la estructura necesaria para llevar adelante un espectáculo de estas características, que promete ser único y vibrante.

LEER MÁS: ¿Vuelve Pity Álvarez? El músico podría regresar a Vélez en 2025

El regreso de Pity Álvarez: la fecha que todos esperaban ya es oficial

Con este regreso, se cierra un ciclo de incertidumbre que mantuvo a los miles de seguidores del cantante a la espera, tanto de su vuelta al escenario como de su evolución creativa y personal. Para muchos, Pity Álvarez es considerado una leyenda viva del rock barrial, y este evento se convierte en una oportunidad única para revivir los clásicos de su carrera, junto con nuevas sorpresas.

Las entradas para este show histórico estarán disponibles a partir del martes 18 a las 12 en la plataforma www.enigmatickets.com. Sin duda, será una de las fechas más esperadas de la temporada, y los fanáticos ya se preparan para celebrar este esperado regreso con toda la energía que caracteriza al rock nacional.

Pity Álvarez Córdoba Viejas Locas
