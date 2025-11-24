LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

El elenco de barrio Villa Uranga se transformó en el octavo representante de la LPF que formará parte de la Copa Túnel Subfluvial.

Se jugó este lunes el grueso de la 15ª –última de la fase regular– fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y, cuando sólo por disputarse el partido entre el colista Los Toritos y Sportivo Urquiza, ya prácticamente quedaron establecidos los cruces de los octavos de final. Patronato, por haber finalizado primero, se clasificó directamente a los cuartos de final.

Los resultados fueron: Instituto 2 (Mario Bogado y Maximiliano Martínez)-Peñarol 2 (Mauro López y Aaron Romero), Atlético Paraná 2 (Francisco Ciaccio en dos oportunidades)-San Benito 0, Patronato 2 (Leandro Ilari en dos oportunidades)-Universitario 1 (Lucas Fontana), Don Bosco 4 (Miro Ledesma en dos oportunidades, Andrés Aranda y Alejo Albarracin)-Camioneros 1 (Mauricio Martínez) y Palermo 3 (Simón Mitre, Diego Gómez y Axel Montero)-Argentino Juniors 1 (Agustín Martínez).

El sábado abrieron la fecha Neuquén y Oro Verde, que empataron 0 a 0. El jueves cerrarán la fase regular Los Toritos-Sportivo Urquiza. Belgrano tiene libre.

Como quedó la tabla del Torneo Clausura

Patronato, 35 puntos; Don Bosco, 28; Atlético Neuquén, 27; Peñarol, 26; Belgrano, Instituto, 21; Sportivo Urquiza y Atlético Paraná 20; Oro Verde, 18; Argentino, 17; Camioneros y Palermo, 15; Universitario, 13; San Benito, 9; Los Toritos, 2.

A la Copa Túnel Subfluvial

El empate entre Instituto ante Peñarol determinó la clasificación del elenco de barrio Villa Uranga a la próxima edición de la Copa Túnel Subfluvial, al finalizar la fase regular en el octavo escalón de la tabla anual.

Patronato, Neuquén, Don Bosco, Belgrano, Atlético Paraná, Sportivo Urquiza, Oro Verde e Instituto serán los equipos que en 2026 se enfrentarán con los ocho mejores equipos de la Liga Santafesina de Fútbol en la segunda edición del certamen