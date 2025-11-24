Uno Entre Rios | Ovación | LPF

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

El elenco de barrio Villa Uranga se transformó en el octavo representante de la LPF que formará parte de la Copa Túnel Subfluvial.

24 de noviembre 2025 · 21:59hs
LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

Prensa LPF

Se jugó este lunes el grueso de la 15ª –última de la fase regular– fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y, cuando sólo por disputarse el partido entre el colista Los Toritos y Sportivo Urquiza, ya prácticamente quedaron establecidos los cruces de los octavos de final. Patronato, por haber finalizado primero, se clasificó directamente a los cuartos de final.

Los resultados fueron: Instituto 2 (Mario Bogado y Maximiliano Martínez)-Peñarol 2 (Mauro López y Aaron Romero), Atlético Paraná 2 (Francisco Ciaccio en dos oportunidades)-San Benito 0, Patronato 2 (Leandro Ilari en dos oportunidades)-Universitario 1 (Lucas Fontana), Don Bosco 4 (Miro Ledesma en dos oportunidades, Andrés Aranda y Alejo Albarracin)-Camioneros 1 (Mauricio Martínez) y Palermo 3 (Simón Mitre, Diego Gómez y Axel Montero)-Argentino Juniors 1 (Agustín Martínez).

Neuquén está segundo en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

penarol dio la sorpresa en la 14° fecha de la lpf

Peñarol dio la sorpresa en la 14° fecha de la LPF

El sábado abrieron la fecha Neuquén y Oro Verde, que empataron 0 a 0. El jueves cerrarán la fase regular Los Toritos-Sportivo Urquiza. Belgrano tiene libre.

Como quedó la tabla del Torneo Clausura

Patronato, 35 puntos; Don Bosco, 28; Atlético Neuquén, 27; Peñarol, 26; Belgrano, Instituto, 21; Sportivo Urquiza y Atlético Paraná 20; Oro Verde, 18; Argentino, 17; Camioneros y Palermo, 15; Universitario, 13; San Benito, 9; Los Toritos, 2.

A la Copa Túnel Subfluvial

El empate entre Instituto ante Peñarol determinó la clasificación del elenco de barrio Villa Uranga a la próxima edición de la Copa Túnel Subfluvial, al finalizar la fase regular en el octavo escalón de la tabla anual.

Patronato, Neuquén, Don Bosco, Belgrano, Atlético Paraná, Sportivo Urquiza, Oro Verde e Instituto serán los equipos que en 2026 se enfrentarán con los ocho mejores equipos de la Liga Santafesina de Fútbol en la segunda edición del certamen

LPF Instituto Torneo Clausura Copa Túnel Subfluvial
Noticias relacionadas
regional amateur: union de crespo festejo en la floresta

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

racing elimino a river en el ultimo minuto

Racing eliminó a River en el último minuto

Nacho Fernández regresaría al Lobo tras 10 años.

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Telas. La muestra anual de acrobacias aéreas fusiona cuerpo, música y movimiento.

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

Ver comentarios

Lo último

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Racing eliminó a River en el último minuto

Racing eliminó a River en el último minuto

Ultimo Momento
LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Racing eliminó a River en el último minuto

Racing eliminó a River en el último minuto

La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una provocación

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una "provocación"

Policiales
Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Ovación
Racing eliminó a River en el último minuto

Racing eliminó a River en el último minuto

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Regional Amateur: Unión de Crespo festejo en La Floresta

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

LPF: Instituto, el gran ganador de la fecha

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

La provincia
La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

Buscan hogar de tránsito para los perros del Gitano, internado tras un ACV

Buscan hogar de tránsito para los perros del "Gitano", internado tras un ACV

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

El turismo en Entre Ríos alcanzó el 95% de ocupación durante el fin de semana largo

El turismo en Entre Ríos alcanzó el 95% de ocupación durante el fin de semana largo

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Dejanos tu comentario