El gobierno nacional quiere crear la Policía Migratoria

Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El gobierno nacional avanzará con la creación de la Policía Migratoria y operará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

25 de noviembre 2025 · 08:49hs
Con el objetivo de intensificar los controles y el patrullaje en las fronteras, el gobierno nacional avanzará con la creación de la Policía Migratoria, uno de los puntos contemplados en la Ley de Migraciones, y operará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

De esta manera, la nueva unidad policial reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aeropuerto.

Desde la administración nacional, explicaron que esta decisión se debe a que "hace falta profesionalizar Migraciones", aseguraron, según consignó Noticias Argentinas.

Los mismos voceros señalaron que “está la decisión política” de crear esta nueva unidad para mejorar el control y los patrullajes en las fronteras, sobre todo lo relacionado al ingreso de delincuentes y delitos como el contrabando, y para eso se está trabajando en “el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto”.

“Hay que hacerlo inmediatamente, es un cambio cultural. Se adecuará Migraciones que sigue en la órbita de Seguridad”, enfatizaron. A partir del 10 de diciembre, la nueva titular de la cartera será Alejandra Monteoliva, cuando la actual ministra Patricia Bullrich asuma su banca en el Senado.

"Lo lógico es que Migraciones controle los pasos sino es un desperdicio. Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones", agregaron desde el Gobierno.

La Nación modificó la Ley de Migraciones.

Según anticiparon, la Policía Migratoria estará integrada por efectivos de otras fuerzas que deberán ser capacitados para intensificar los controles en las fronteras.

En el marco de las modificaciones que está estableciendo la gestión libertaria, meses atrás, el presidente Javier Milei anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en un acto junto a Bullrich, una suerte de FBI estadounidense.

Quién es Alejandra Monteoliva

Oriunda de Córdoba, Alejandra Monteoliva tiene trayectoria en la gestión de Seguridad en administraciones municipales, provinciales y federales. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, concretó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. En ese país, se desempeñó como académica, tanto como directora de la Carrera de Ciencia Política como de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Javeriana.

Alejandra Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich.

Luego de desempeñarse en cargos académicos y de consultoría durante una década, lo que la llevó a acompañar procesos en países con conflictos securitarios como Honduras y El Salvador, Monteoliva fue convocada en el 2012 como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la Gobernación de José Manuel de la Sota. Al año siguiente, asumió como ministra de Seguridad.

En 2015, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, fue convocada para el equipo de trabajo de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad nacional, donde asumió como directora de Gestión de Información Criminal. Con el cambio de administración, continuó allegada al PRO, trabajando como asesora de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Vicente López en el 2020, bajo la intendencia de Jorge Macri. El nuevo rol de Bullrich desde el 2023 le deparó una nueva responsabilidad pública, ocupando el cargo de secretaria de Seguridad hasta su actual ascenso a ministra.

