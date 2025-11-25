La banda Obsession presenta su nuevo material en Paraná

La banda de rock alternativo Obsession se presentará el viernes 12 de diciembre en La Vieja Usina para compartir "Vivirá", su primer trabajo discográfico

La banda de rock alternativo Obsession se presentará el viernes 12 de diciembre en La Vieja Usina para compartir Vivirá, su primer trabajo discográfico. El material reúne canciones y pistas instrumentales en versiones eléctricas y acústicas, y resume un proceso creativo iniciado hace seis años, cuando el grupo comenzó a componer su propio repertorio.

La fecha contará con invitados de la escena local y sumará la participación de D-Cero, que abrirá la noche. Habrá servicio de comidas y bebidas a cargo del equipo de Los Pastores.

Obsession nació en 2018 como un proyecto orientado a versionar a sus bandas de referencia. Con el tiempo, ese punto de partida derivó en un sonido propio que hoy combina clásicos del metal con composiciones originales que ocupan un lugar central en sus presentaciones en vivo.

El grupo transita, además, el tramo final de grabación de su primer EP, previsto para salir a fin de año. Ese material marcará un nuevo paso en su desarrollo artístico y en la consolidación de su estilo: un metal alternativo que mezcla influencias diversas y que toma como referencia a artistas internacionales como Metallica o Trivium, y a referentes argentinos como Horcas y Against.