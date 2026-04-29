Uno Entre Rios | Ovación | Julián Álvarez

Con un gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid empató ante Arsenal por la ida de las semis

Julián Álvarez convirtió la igualdad final, luego de que Viktor Gyökeres había adelantado a los Gunners en España. Todo se definirá en Inglaterra.

29 de abril 2026 · 18:33hs
Julián Álvarez se retiró con una molestia. 

Julián Álvarez se retiró con una molestia. 

Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el estadio Metropolitano de España por el cruce de ida correspondiente a las semifinales de la UEFA Champions League y la eliminatoria se resolverá el próximo martes desde las 16 (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres. Julián Álvarez prendió las alarmas porque pidió el cambio por un golpe en su tobillo durante la segunda parte.

Los dirigidos por Mikel Arteta desnivelaron la balanza en la última jugada del primer tiempo gracias a un penal convertido por Viktor Gyökeres, pero se olvidaron de salir a jugar el complemento y se vieron superados durante un largo trecho de la parte final por el Colchonero, que aprovechó una mano de Ben White en el área para que la Araña anote el 1-1 tras el cobro a instancias del VAR.

El piloto de Gualeguaychú fue el ganador de la primera fecha en el callejero de Buenos Aires.

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Lo que pasó con Julián Álvarez

La salida del campeón del mundo por la molestia física afectó al ánimo del Rojiblanco, que demoró varios segundos en retomar el control. Durante ese lapso, a Dávid Hancko, el mismo que provocó la pena máxima de Gyökeres, le cobraron una falta a Eberechi Eze en el área, pero el juez Danny Makkelie dio marcha atrás tras ver la jugada por recomendación de la tecnología, a cargo de Dennis Higler.

La revancha de la próxima semana definirá al primer finalista de la Champions League, con rumbo a la definición del 30 de mayo próximo en Hungría. El ganador de la serie se cruzará con el vencedor de PSG y Bayern Múnich. Esa llave tiene ventaja 5-4 para los franceses de cara a la vuelta en Alemania.

Julián Álvarez Atlético de Madrid Madrid Arsenal
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