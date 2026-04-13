Conflicto con PAMI: médicos de cabecera están de paro.

Profesionales de la salud iniciaron un paro por 72 hora tras el rechazo al pago de $2.100 pesos por consulta que fijó PAMI.

El conflicto entre los profesionales de la salud y PAMI suma un nuevo capítulo desde este lunes , con el inicio de un paro de 72 horas que podría escalar a "por tiempo indeterminado" en rechazo al valor de las consultas fijado por la obra social, lo que deja a los afiliados sin médicos de cabecera.

El malestar entre los médicos crece luego de que PAMI anunciara una fuerte reducción en los pagos a los médicos de cabecera . En concreto, se abonarán $2.100 pesos por consulta, monto que equivale a la mitad de lo que se venía pagando, además de registrarse demoras en los cobros.

Médicos de PAMI iniciaron un paro por tiempo indeterminado

PAMI (3).jpeg

A través de mensajes difundidos en redes sociales, los profesionales solicitaron "comprensión a los pacientes" frente a la medida de fuerza, que impacta directamente en la atención habitual.

En algunas zonas del país, los médicos informaron que comenzarán a cobrar a los afiliados de PAMI un "arancel compensatorio" de 10 mil pesos. Según explicaron, esta medida "nos permitirá seguir brindando la atención, el tiempo y el compromiso que ustedes merecen".

El conflicto

Los médicos de cabecera de PAMI, agrupados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), comienzan este lunes una medida de fuerza por 72 horas.

El paro responde al rechazo de la Resolución 1107/2026, la cual, según denuncian desde el gremio, implica que los profesionales pasarán a cobrar exactamente la mitad de su salario actual.

Durante las jornadas de protesta, solo se garantizará la atención de urgencias bajo criterio profesional.

La resolución en conflicto, dictada de forma inconsulta y con carácter retroactivo a abril, establece la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso e integra un mayor número de prestaciones dentro de un pago fijo. Asimismo, suprime los incentivos económicos destinados a la formación profesional.

Bajo este nuevo esquema, un médico con dedicación de jornada completa verá reducido su ingreso de $2.100.000 pesos a solo $1.400.000 pesos, cifra que los profesionales consideran insuficiente para costear el alquiler de consultorios, servicios y personal de secretaría.Desde el sindicato advierten que la situación de los consultorios es "insostenible" y "estresante".

Actualmente, por cada paciente atendido, los médicos perciben $2.100 pesos, una suma que debe cubrir tareas que incluyen recetas, derivaciones, pedidos de internación y visitas domiciliarias. A esto se suma la exigencia de validar las consultas en tiempo real en un sistema informático que frecuentemente presenta fallas, obligando a los profesionales a trabajar fuera de su horario habitual para evitar descuentos salariales.

El conflicto también alcanza al sector odontológico, cuyos profesionales mantienen una retención de tareas desde hace un mes debido a deudas en los pagos y aranceles que consideran ínfimos. Los odontólogos perciben $374 pesos por paciente, cuando el costo de un solo cartucho de anestesia supera los mil pesos, sumado al mantenimiento de aparatología de alta complejidad.

Ante este escenario, Appamia ha presentado una contrapropuesta que fija un piso de 6.500 pesos por paciente para garantizar la sustentabilidad de la atención médica. Las demandas del gremio incluyen:

La derogación inmediata de la Resolución 1107.

de la Resolución 1107. Un incremento urgente en las retribuciones de médicos y odontólogos.

La reincorporación de profesionales cesanteados sin causa, quienes habían iniciado reclamos por regularización laboral ante las exigencias de exclusividad y cumplimiento de horarios impuestas por la obra social.

Finalmente, el gremio adelantó que se encuentra evaluando iniciar acciones legales y judiciales para proteger los derechos de los trabajadores de la salud y asegurar la calidad de atención para los jubilados.