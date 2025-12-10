Concordia en la mira: el rol de Ariel Vallejo en la causa Claudio Tapia

La causa por lavado y enriquecimiento contra Chiqui Tapia alcanza a Concordia y al PJ, con el financista Ariel Vallejo en el centro de las sospechas.

La causa judicial que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia , por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, sumó en las últimas horas derivaciones que alcanzan a Concordia y al Partido Justicialista.

En el centro de las sospechas aparece el financista concordiense Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, cuyos movimientos se encuentran bajo la lupa de la Dirección General Impositiva (DGI).

Causa Tapia: Concordia queda en el centro de la trama financiera

El organismo recaudador pidió profundizar la investigación sobre monotributistas con cuentas millonarias que podrían estar actuando como presuntos testaferros. También solicitó controles específicos sobre familiares directos de Vallejo, algunos domiciliados en la capital nacional del citrus, ante la sospecha de que bienes y fondos habrían sido colocados a su nombre.

Uno de los datos que abrió nuevas líneas de investigación es que Vallejo tiene autorización para conducir un Mercedes Benz GLC 300 (2021) registrado a nombre de su madre, Graciela Vallejo (65). No sería un hecho aislado: ella figura como titular de algunas sociedades utilizadas por el empresario en los últimos años, entre ellas Centro de Inversiones Concordia. También trascendió que Vallejo habría iniciado sus actividades como financista en Concordia tras adquirir una firma que pertenecía a los hermanos Yelin.

Los fiscales, además, buscan determinar si Vallejo se desempeñó como asesor del entonces diputado Sergio Massa en la Cámara de Diputados, lo que podría derivar en una eventual imputación por enriquecimiento ilícito. Una figura penal similar podría alcanzar a Tapia, quien actualmente reviste carácter de funcionario público al presidir la Ceamse, organismo encargado del tratamiento de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires, publica 7Páginas.

Sur Finanzas pasó en pocos años de ser una pequeña financiera a manejar miles de millones de pesos en operaciones vinculadas a clubes de la AFA. Según trascendió, la empresa realizaba donaciones a instituciones de primera división bajo la condición de colocar placas visibles en homenaje a la financiera. Sin embargo, algunos clubes (entre ellos Independiente) se negaron a exhibirlas al no haber recibido la totalidad del dinero prometido, lo que alimentó sospechas de maniobras fraudulentas. La DGI también detectó cuentas a nombre de terceros con fondos que no corresponderían a sus titulares reales, reforzando la hipótesis de triangulación de dinero y ocultamiento de activos.

La investigación sobre Tapia ya involucra a cuatro magistrados: los jueces federales Luis Armella, Federico Villena y Daniel Rafecas, además del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart. Rafecas solicitó a la Cámara Federal que determine si la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito continuará bajo su órbita o pasará al fuero Penal Económico.

Dirigentes del fútbol aseguran que la situación institucional de la AFA atraviesa uno de sus momentos más delicados. Según diversas fuentes, tres dirigentes se habrían enriquecido notablemente en los últimos años: Tapia, Toviggino (quien se desplaza en avión privado) y Luciano Nakis, prosecretario de la AFA y aspirante a la presidencia de Independiente.

A esto se suma un fuerte malestar por el manejo del arbitraje y las decisiones disciplinarias. Dirigentes recordaron un episodio reciente en el que un árbitro, cuestionado por no sancionar un penal, ingresó al vestuario y agredió verbalmente a los jugadores, un hecho considerado inédito por su gravedad.

La causa ya desbordó lo estrictamente deportivo y avanza con impacto político, económico y judicial. Concordia quedó ubicada en el centro de la investigación a partir del rol de Vallejo, mientras el Partido Justicialista observa con preocupación posibles derivaciones hacia figuras de peso nacional.