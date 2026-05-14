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Retiraron del estacionamiento de Diputados el Tesla del legislador libertario

El Tesla del legislador libertario fue retirado del estacionamiento de Diputados al no tener patente. Fue trasladado a la provincia de Jujuy.

14 de mayo 2026 · 17:05hs
Retiraron del estacionamiento de Diputados el Tesla del legislador libertario.

Retiraron del estacionamiento de Diputados el Tesla del legislador libertario.

El llamativo y costoso auto Tesla Cybertruck que el diputado libertario Manuel Quintar dejó en el subsuelo del edificio del Poder Legisaltivo fue retirado del estacionamiento en una grúa con destino a la provincia de Jujuy, de dónde es originiario el legisaldor.

El diputado trasladó su auto eléctrico a una cochera privada de la Avenida Callao para luego llevárselo a Jujuy. Por tamaño, el vehículo ocupaba dos lugares y, en un tercero, estaba estacionado su Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC de 2009.

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Sobre el Tesla del legislador libertario

Uno de los motivos que llamó la atención fue que el auto no exhibía la chapa patente, por lo que debió dejar el lugar a bordo de una grúa. En este punto, la ley nacional de tránsito es clara cuando expresa en su texto que conducir un vehículo sin la chapa patente correctamente colocada forma parte de una infracción grave, dando lugar no solo al secuestro de la unidad sino también a la quita de la licencia de conducir del conductor.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclaró en su cuenta de X: “Es absolutamente falsa la versión sobre un supuesto enojo mío para con Manuel Quintar, como así también que alguien le haya pedido que retire el Tesla del Congreso. Puede manejar el auto que quiera con la plata que ganó trabajando. Eso es libertad”, escribió.

El legislador oficialista es oriundo de la provincia de Jujuy, distante 1.543 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, y comentó que la autonomía del auto es de 500 kilómetros, que claramente es superada por la distancia entre ambas capitales.

Al respecto, Quintar, en su explicación, sumó que en el trayecto entre la Ciudad de Buenos Aires y San Salvador de Jujuy no hay cargadores para autos eléctricos, por lo que físicamente es imposible llegar en ese vehículo a su lugar de origen.

Datos acerca del vehículo

¿Cuánto vale el Tesla Cybertruck del diputado libertario Manuel Quintar? Procedente de Miami (Estados Unidos), el Tesla Cybertruck de Quintar llegó el viernes al país y, según trascendidos de personas cercanas al legislador, se pagó en 126.000 dólares.

A eso se le sumaron otros 5.000 dólares en conceptos de traslado en barco, tras haberse efectuado la compra del mismo a principios del presente año 2026, según el diputado.

En relación con el precio de mercado del auto, el mismo se vende entre los 200.000 y 300.000 dólares.

estacionamiento Diputados Tesla libertario
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