Paraná: la alimentación básica para una familia tipo ya supera los $509.000 pesos

La Canasta Básica Alimentaria subió 40,8% en un año en Paraná y una familia tipo necesitó $509.564 pesos para cubrir solo los alimentos básicos.

Paraná: la alimentación básica para una familia tipo ya supera los $509.000.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) de la ciudad de Paraná registró un incremento interanual del 40,8% entre mayo de 2025 y mayo de 2026 , de acuerdo con el relevamiento elaborado por la Dirección para el Índice Autoponderado de Precios de Paraná, al que pudo acceder UNO.

Este indicador mide el costo de los alimentos indispensables para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de la población y constituye uno de los parámetros utilizados para determinar la línea de indigencia. La Canasta Básica Total (CBT), en tanto, incorpora además bienes y servicios no alimentarios, permitiendo establecer la línea de pobreza.

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Aumento interanual

En mayo de 2026, el valor de la Canasta Básica Alimentaria para un adulto equivalente alcanzó los 194.490,44 pesos, mientras que doce meses antes se ubicaba en 138.148,10 pesos. La diferencia fue de 56.342,34 pesos, lo que representa un incremento del 40,8% en el período analizado.

El mismo porcentaje de aumento se observó en los distintos tipos de hogares relevados.

Para un Hogar Tipo 1, la canasta pasó de 240.377,70 pesos en mayo de 2025 a 344.248,07 pesos en mayo de 2026, con un incremento de 103.870,37 pesos.

En el caso del Hogar Tipo 2, compuesto por cuatro integrantes, el costo de la CBA aumentó de 355.040,63 pesos a 509.564,94 pesos, lo que implicó una suba de 154.524,31 pesos.

Por su parte, para un Hogar Tipo 3, el valor ascendió desde 455.888,74 pesos hasta 653.487,86 pesos, registrando un incremento de 197.599,12 pesos durante los últimos doce meses.

Evolución mes a mes

La serie estadística muestra que el período comenzó con dos meses de leves retrocesos.

En mayo de 2025, la Canasta Básica Alimentaria para un adulto equivalente fue de 138.148,10 pesos, con una variación mensual del -0,56%. En junio, el valor descendió a 137.565,08 pesos, registrando una nueva baja del -0,42%, siendo los únicos meses con variaciones negativas de toda la serie.

A partir de julio de 2025 comenzó una etapa de aumentos sostenidos. Ese mes la canasta alcanzó los 140.741,52 pesos, con una suba del 2,31%. En agosto llegó a 144.385,45 pesos, tras un incremento del 2,59%, mientras que en septiembre prácticamente no hubo modificaciones, ya que la variación fue de apenas 0,08%, ubicándose en 144.505,42 pesos.

En octubre, el valor ascendió a 147.540,34 pesos, con un aumento del 2,10%, que se aceleró de manera significativa hacia el cierre del año.

El incremento alcanzó el 5,88% en noviembre, cuando la canasta llegó a 156.220,08 pesos, y el 6,71% en diciembre, mes en el que el costo ascendió a 166.704,04 pesos, constituyendo el mayor aumento mensual registrado entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

El comportamiento durante 2026

La tendencia alcista continuó durante los primeros meses de 2026.

En enero, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 4,85%, llevando el costo para un adulto equivalente hasta 174.789,06 pesos.

En febrero volvió a incrementarse 4,81%, alcanzando los 183.192,58 pesos, mientras que en marzo registró otra suba del 4,72%, cuando el valor llegó a 191.843,67 pesos.

En abril prácticamente no hubo variaciones, ya que el aumento fue de apenas 0,05%, ubicándose la canasta en 191.935,63 pesos.

Finalmente, en mayo de 2026 se observó un nuevo incremento del 1,33%, con un valor de 194.490,44 pesos para un adulto equivalente.

Los mayores aumentos

El análisis de la serie permite observar que los incrementos más importantes se concentraron entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

En ese lapso se registraron cinco aumentos consecutivos superiores al 4% mensual:

Noviembre de 2025: 5,88% .

Diciembre de 2025: 6,71% .

Enero de 2026: 4,85% .

Febrero de 2026: 4,81% .

Marzo de 2026: 4,72%.

Tras ese período de fuertes aumentos, la evolución comenzó a moderarse durante abril y mayo de 2026.

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Qué mide la Canasta Básica Alimentaria

La Canasta Básica Alimentaria se calcula considerando los hábitos de consumo de la población y los requerimientos calóricos y proteicos indispensables para un adulto equivalente, definido como un hombre de entre 30 y 59 años con actividad moderada.

A partir de esa referencia se estiman los valores correspondientes a distintos tipos de hogares mediante coeficientes de equivalencia que reflejan la composición familiar.

Este indicador constituye la base para establecer la línea de indigencia, mientras que la Canasta Básica Total incorpora además gastos en transporte, vestimenta, educación, salud, vivienda y otros bienes y servicios esenciales mediante la aplicación del coeficiente de Engel.

Balance del período

Los datos correspondientes a los últimos doce meses muestran que el costo de la alimentación básica en Paraná mantuvo una tendencia ascendente durante casi todo el período relevado.

Luego de dos leves bajas registradas a mediados de 2025, la canasta acumuló diez meses consecutivos con variaciones positivas, alcanzando su mayor ritmo de incremento entre noviembre y diciembre de ese año y los primeros meses de 2026.

Como resultado, una familia tipo necesitó en mayo de 2026 más de 509 mil pesos solamente para cubrir la Canasta Básica Alimentaria, mientras que el costo para un hogar de cinco integrantes superó los 653 mil pesos. En comparación con mayo del año anterior, el incremento acumulado fue del 40,8%, reflejando el aumento sostenido del costo de los alimentos durante el período analizado.