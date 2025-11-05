Uno Entre Rios | El País | CGT

CGT define la nueva conducción

la nueva conducción de la CGT será la encargada de fijar la postura de la central obrera frente a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

5 de noviembre 2025 · 10:59hs
CGT define la nueva conducción

El Congreso Nacional Ordinario de la Confederación General del Trabajo (CGT), que definirá este miércoles a su nueva cúpula de conducción ya está reunido en el estadio de Obras Sanitarias, en el barrio porteño de Núñez, donde se consagrará un nuevo triunvirato, fruto de un acuerdo alcanzado tras intensas negociaciones. El evento es crucial, ya que esta nueva conducción será la encargada de fijar la postura de la central obrera frente a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El triunvirato saliente integrado por Héctor Daer (sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Octavio Argüello (camioneros) representa un acuerdo lejano, nacido en 2016 en los primeros meses de la presidencia de Mauricio Macri. Ese país cambió. Hoy los distintos sectores discuten, con total hermetismo, cómo será la conducción que deberá discutir la reforma laboral impulsada por un Gobierno poco interesado en la opinión gremial.

javier milei le tomo juramento como jefe de gabinete a manuel adorni

Javier Milei le tomó juramento como jefe de Gabinete a Manuel Adorni

La constructora Obring SA resultó adjudicataria del tramo que incluye el puente Victoria - Rosario en el primer proceso de concesión vial impulsado por Milei

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente Victoria - Rosario: cuánto costará el peaje

Las nuevas autoridades serán las encargadas de hacerle frente a la discusión por la modernización laboral, un tema central en el segundo tramo del gobierno del presidente Javier Milei y que quedó relegado, en parte, durante la discusión de la Ley Bases, en 2024.

Entre los nombres figuran Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio). Todo indica que el mayor consenso está en torno a la reedición de un nuevo triunvirato, pero con caras nuevas. Luis Barrionuevo y Hugo Moyano presionan por poner un nombre, pero no lograrían los apoyos necesarios.

No es una elección más para la CGT. La central obrera busca reacomodarseante el nuevo panorama económico y social.

El mayor foco de conflicto está en la postura del histórico líder gastronómico, Luis Barrionuevo, y sus aliados Mario Calegari (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad). Hasta último momento, intentó postergar el congreso y prorrogar por seis meses la actual conducción para seguir negociando. Incluso llegó a convencer a un dirigente de peso como Armando Cavalieri (comercios), pero una reunión con Gerardo Martínez (UOCRA) la desactivó. Ahora, según le confirmaron Ámbito aliados del gastronómico, amenaza con presentarse con lista propia o no ir al Congreso.

Guillermo Francos CGT Reforma laboral Héctor Daer.jpg

Quiénes quedaron casi al margen de la discusión, son los sectores que impulsan un sólo secretario general de perfil combativo para enfrentar a Milei. El mayor referente es el dirigente metalúrgico Abel Furlán. Hoy sabe que su posición no sumó muchos apoyos, pero no baja su propuesta. Eso sí, avisa que no romperá la CGT si el consenso mayoritario es el triunvirato. "Lo que tenemos enfrente es muy fuerte y poderoso", le dijeron a este medio cerca de Furlán.

A estas horas, quienes pican en punta para ocupar un asiento en el triunvirato son Jorge Sola (Seguros) y Cristián Jerónimo (Vidrios). Sola, de 53 años, es el actual secretario de Comunicación de la CGT. Impulsado por los "gordos", es visto como un hombre con capacidad de diálogo entre políticos y empresarios. Su perfil podría ser clave para la discusión que se viene en el Congreso.

Jerónimo es el segundo candidato con más posibilidades. Tiene 49 años y una larga trayectoria en el sindicalismo. Un tiempo atrás estuvo muy cercano del moyanismo, pero hoy es el nombre impulsado por los "independientes". Él no quiere colgarse ese cartel, y se presenta como un dirigente con peso propio. Cerca suyo exhiben el apoyo de cerca de 70 gremios (entre ellos, aeronavegantes, canillitas y gráficos). Es muy critico de la reforma laboral libertaria y sumaría musculo para enfrentar lo que se viene.

Paro de la CGT.jpg
La CGT anunció el paro para el 10 de abril. El día anterior se movilizará junto a los jubilados.

La CGT anunció el paro para el 10 de abril. El día anterior se movilizará junto a los jubilados.

La gran duda en este momento, es quién ocupará la tercera silla del triunvirato. Hasta hace unas semanas, el nombre puesto era Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio de judiciales de Julio Piumato y secretaria de Derechos Humanos de la CGT.

La mayor amenaza para Volcovinsky es Hugo Moyano. El histórico líder camionero presiona por mantener un lugar en el triunvirato y pide que Octavio Argüello renueve. De conseguirlo, la dirigente judicial debería esperar otra oportunidad, sostienen algunos dirigentes que transitan los pasillos de Azopardo. Ella no se baja y cree que "llegó la hora de la mujer en la cosa política" como reza el documento que presentaron Mujeres de la CGT.

CGT Presidente Javier Milei
Noticias relacionadas
Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA.

Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA y les pidió "compromiso"

El dólar oficial cedió y cayó por debajo de los $1.500.

El dólar oficial cedió y cayó por debajo de los $1.500: la cotización de la divisa

Una de los tramos a privatizar es el de la ruta nacional 14. 

El Gobierno nacional abrió las ofertas para privatizar rutas nacionales: tres pasan por Entre Ríos

Aumento histórico del 60% en los sueldos del Hospital Garrahan.

Aumento histórico del 60% en los sueldos del Hospital Garrahan

Ver comentarios

Lo último

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Q Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ultimo Momento
Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Q Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

Policiales
Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los gota a gota

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los "gota a gota"

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Ovación
En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

La provincia
Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

Dejanos tu comentario