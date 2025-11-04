Aumento histórico del 60% en los sueldos del Hospital Garrahan.

El Gobierno y el Hospital Garrahan anunciaron un aumento histórico del 60% en la asignación básica para todo el personal, con pago retroactivo a octubre.

El Gobierno confirmó un "aumento histórico" cercano al 60% en la asignación básica para los trabajadores del Hospital Garrahan . Según informaron a través de un comunicado oficial, el incremento alcanza al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

"Desde el 10 de diciembre de 2023, con el inicio de la nueva gestión nacional, el Garrahan comenzó un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia" , comienza el texto difundido en las redes oficiales del centro de salud pediátrico.

El Gobierno anunció un aumento salarial del 60% para los trabajadores del Hospital Garrahan

En el comunicado también se destacó el aceleramiento del bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial, logro que, según remarcaron, "se consiguió con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital".

"Hoy, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolida con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica", detallaron desde la institución.

Además, subrayaron que "en el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país".

El comunicado resaltó que el incremento salarial representa "un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos". También señalaron que, "en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política, afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños".

Asimismo, se informó que en los próximos días el personal podrá ver impactado el aumento retroactivo a octubre, y que "el Garrahan ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del Gobierno Nacional".

"Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven. El Garrahan crece y demuestra que con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido", concluye el comunicado oficial.