Causa Cuadernos: indagan a Oscar Centeno y ex funcionarios clave.

Avanza el juicio de los cuadernos de las coimas: Oscar Centeno y otros imputados serán indagados por presunta asociación ilícita y pagos de sobornos.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) indaga a Oscar Centeno, quien fuera chofer del ex funcionario de Planificación Federal, Roberto Baratta, y cuyas anotaciones fueron clave para iniciar la causa de los cuadernos de las coimas . Se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción del kirchnerismo, que tiene a la expresidenta Cristina Kirchner como principal acusada.

Además de Centeno, serán indagados en los tribunales federales de Comodoro Py el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens. Llorens accedió a responder preguntas de las partes y aseguró que el fiscal Carlos Stornelli le sugirió acogerse a la figura del arrepentido, pero se negó y le dijo: "Yo no tengo nada de que arrepentirme y no voy a mandar en cana a nadie" .

Causa Cuadernos: se profundiza la investigación de los pagos de coimas

Oscar Centeno (1).jpeg

Tras ser consultado por la respuesta de Stornelli, el exsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal respondió: "Puso cara de sapo que lo sacan del pozo y se fue. Después me mandaron a Ezeiza". Llorens, que se representa a sí mismo, también negó que Julio De Vido alguna vez le haya dado órdenes de recibir pagos de coimas.

Además del extitular del Órgano de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti; el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y de la firma Esuco S.A., Carlos Wagner; el financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens; y el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Ferreyra, serán parte del proceso judicial.

El eje de la causa es la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar fondos de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales. Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita hasta cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso.

En tanto, el 26 de marzo será el turno del extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello; el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez; el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián Ezequiel García Ramón; y el exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Walter Fagyas. También declararán los empresarios Carlos José Mundin, presidente de BTU S.A.; Claudio Javier Glazman, exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI); y Juan Carlos de Goycoechea, exdirectivo y representante legal del Grupo Isolux Corsan S.A.

Finalmente, el 31 de marzo se indagará a los industriales Raúl Víctor Vertúa, presidente de Servicios Vertúa Ingeniería y Construcciones S.A.; a Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, accionista y directivo, respectivamente, de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y Iecsa S.A.; a Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S.A.; a Néstor Emilio Otero, accionista mayoritario de TEBA S.A.; a Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.; a Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.; al exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río; y a Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza entre 2003 y 2009.

Todavía no fueron informadas las fechas en que serán convocadas a declarar las restantes personas imputadas.