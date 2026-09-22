Uno Entre Rios | El País | Causa Andis

Causa Andis: la Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

La Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo por las supuestas coimas en la Causa Andis. La medida fue adoptada por la Sala II de la Cámara Federal.

22 de septiembre 2026 · 17:37hs
La Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo por las supuestas coimas en la llamada Causa Andis. 

La Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo por las supuestas coimas en la llamada Causa Andis. 

La Justicia procesó este martes al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, en la denominada Causa Andis que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, confirmó la Agencia Noticias Argentinas. Además de Spagnuolo, también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

El Gobierno confirmaron que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV.

El Gobierno confirmaron que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

El escrito presentado por Manuel Adorni ante la Justicia arrojó nuevos interrogantes que el fiscal Gerardo Pollicita deberá valorar para definir cómo sigue la causa.

Manuel Adorni: sus contradicciones ante la Justicia

LEER MÁS: Causa Andis: detectaron un desfasaje de $158.717 millones

Más disposiciones sobre la Causa Andis

Por otro lado, la Cámara Federal rechazó un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa, ya que cuestionaba si los audios que dieron inicio a la investigación fueron conseguidos de forma lícita.

Los procesamientos habían sido dictados por el juez Sebastián Casanello en febrero de este año. La causa se encuentra ahora en manos del juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.

Según la hipótesis del fiscal Franco Picardi, Spagnuolo sería el jefe de un esquema de corrupción con el pedido de coimas para direccionar la contratación a determinados laboratorios en la compra de medicamentos e insumos.

Los jueces señalaron en el fallo que “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios”, cuya finalidad era la “obtención de ganancias indebidas”.

Más detalles brindados por la Justicia

Además, apuntaron que el extitular del Andis habría tenido “intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo”.

La decisión de la Cámara se da luego de que se conoció que una auditoría encontró un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la Andis, y un día después de la salida de quien era su actual titular, Alejandro Vilches.

Además, este miércoles se espera la declaración de Nadia Beller, la exnovia de Fernando Cerimedo, quien aseguró tener pruebas de que el exasesor de Javier Milei fue quien filtró los audios atribuidos al extitular del Andis.

Causa Andis Justicia procesamiento Diego Spagnuolo Coimas
Noticias relacionadas
El 76% de los endeudados en Argentina recurre al crédito para pagar alimentos, salud y servicios.

El 76% de los endeudados en Argentina recurre al crédito para pagar alimentos, salud y servicios

Renunció Alejandro Vilches a Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027.

Renunció Alejandro Vilches a Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027

Manuel Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia: qué dice el escrito que presentó.

Manuel Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia: qué dice el escrito que presentó

Por la Causa Vialidad, la Justicia extendió la prisión domiciliaria a Cristina Fernández. 

Causa Vialidad: extendieron la prisión domiciliaria a Cristina Fernández

Ver comentarios

Lo último

Se conoció cómo será el formato de la Copa Entre Ríos

Se conoció cómo será el formato de la Copa Entre Ríos

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos

El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos

Ultimo Momento
Se conoció cómo será el formato de la Copa Entre Ríos

Se conoció cómo será el formato de la Copa Entre Ríos

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos

El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos

El Gobierno confirmaron que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

El Gobierno confirmaron que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó al bicampeón

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó al bicampeón

Policiales
Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado

Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Avanzan las obras de recuperación de la ruta 12 entre Galarza y el enlace con las rutas 131 y 32

Avanzan las obras de recuperación de la ruta 12 entre Galarza y el enlace con las rutas 131 y 32

CGE: el Plan FinEs 2026 avanza con la formalización de las inscripciones

CGE: el Plan FinEs 2026 avanza con la formalización de las inscripciones

El Gobierno ofreció a los docentes una suba superior al 7% y un esquema salarial hasta fin de año

El Gobierno ofreció a los docentes una suba superior al 7% y un esquema salarial hasta fin de año

Frigerio y Santilli analizaron el Presupuesto 2027, obras y recursos para Entre Ríos en Casa Rosada

Frigerio y Santilli analizaron el Presupuesto 2027, obras y recursos para Entre Ríos en Casa Rosada

Dejanos tu comentario