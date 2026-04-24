Casa Rosada: por el cierre de la Sala de Periodistas presentarán amparo colectivo

El cierre de la Sala de Periodistas en Casa Rosada impide la labor de unos 60 periodistas acreditados. Diputados se sumarán al amparo

El cierre de la Sala de Periodistas en Casa de Gobierno impide la labor de unos 60 periodistas acreditados.

El cierre de la Sala de Periodistas en Casa de Gobierno impide la labor de unos 60 periodistas acreditados.

El Gobierno nacional prohibió este jueves el ingreso de los trabajadores de prensa a la Casa Rosada, lo que derivó en el cierre de la histórica Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro”.

Ante esta medida, que impide la labor de unos 60 profesionales , los cronistas acreditados evalúan presentar un amparo colectivo para recuperar el acceso, mientras que diputados de diversos bloques opositores manifestaron su rechazo y exigieron explicaciones oficiales.

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Sala de periodistas Casa de Gobierno

La restricción fue ordenada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibañez, bajo el argumento de ser una “medida preventiva” para garantizar la seguridad del Presidente. El origen de la decisión radica en una denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra un periodista de la señal TN, a quien se acusa de realizar grabaciones en los pasillos de la sede gubernamental sin autorización.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que la Justicia y la Casa Militar deben realizar peritajes y revisiones de cámaras antes de normalizar la situación.

Embed Hace unas horas fuimos hasta Casa Rosada con otros diputados para exigirle al Secretario de Medios, Javier Lanari, y al jefe de la Casa Militar, coronel Ibáñez, una audiencia urgente por la suspensión de todas las acreditaciones a periodistas. Por supuesto, no nos recibieron y… pic.twitter.com/8nDKWMtPAo — maxi ferraro (@maxiferraro) April 23, 2026

Diputados adherirán al amparo

En respuesta a la clausura, un grupo de diputados nacionales de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y el socialismo se acercaron a Balcarce 50 para solidarizarse con los trabajadores. Legisladores como Maximiliano Ferraro, Romina del Plá y Esteban Paulón enviaron una nota formal solicitando una audiencia urgente, advirtiendo que el hecho constituye un “menoscabo institucional a la libertad de expresión” y un retroceso preocupante para el sistema democrático. Asimismo, el Círculo de Periodistas Parlamentarios repudió la medida por afectar de manera indiscriminada a todos los medios.

"Está claro que no hubo ningún espionaje ilegal que ponga en riesgo la seguridad nacional. Esto no es preventivo, es un castigo y un ataque más al periodismo, a la libertad de prensa y de expresión".

El conflicto ha generado cortocircuitos internos dentro del oficialismo debido a la repercusión mediática negativa. De hecho, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se vio obligada a postergar la reunión de la “mesa política” del Gobierno, originalmente prevista para este viernes, trasladándola al próximo lunes.

Esta situación se produce en un clima de alta tensión política, a solo 48 horas de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deba presentarse ante la Cámara de Diputados para brindar su informe institucional. Según las fuentes consultadas, es la primera vez en 43 años de democracia que se impide el acceso generalizado a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.