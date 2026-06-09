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La APBF repudió una agresión a un árbitro

La APBF condenó un episodio de violencia ocurrido tras un partido entre Rowing y San Agustín. El hecho derivó en la intervención policial.

9 de junio 2026 · 10:15hs
La agresión se produjo luego del partido entre Rowing y San Agustín.

La agresión se produjo luego del partido entre Rowing y San Agustín.

La Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF) emitió un comunicado para repudiar los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana durante un encuentro de la categoría Infantil disputado entre Rowing y San Agustín en cancha de Ciclista.

"Como institución, repudiamos categóricamente todo acto de violencia dentro y fuera de los escenarios deportivos", expresó la entidad, que además informó que se encuentra abordando la situación "con la seriedad y responsabilidad que la misma requiere".

Las nuevas normas buscará agilizar el juego en el Mundial 2026 que se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio.

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Los incidentes en el encuentro de básquet de categoría infantil

Según trascendió, una persona vinculada a la delegación de San Agustín habría ingresado al sector de juego una vez finalizado el encuentro y protagonizado una agresión contra integrantes del equipo arbitral, generando momentos de tensión entre jugadores, entrenadores y espectadores.

Ante el incidente fue necesaria la intervención de efectivos de la Comisaría Primera, quienes acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que el conflicto pasara a mayores.

El episodio generó preocupación en el ámbito del básquet local, especialmente por tratarse de una competencia formativa en la que participan niñas. Además, reavivó el debate sobre la violencia en el deporte amateur y la importancia de fortalecer las medidas de prevención, respeto y convivencia dentro y fuera de los escenarios deportivos.

Desde la APBF adelantaron que continuarán evaluando lo sucedido y remarcaron su compromiso con la promoción de valores que garanticen un ambiente seguro para deportistas, árbitros, entrenadores y familias.

APBF Violencia Básquet
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