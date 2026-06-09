Apuestas online: dos proyectos contrapuestos y el riesgo de ludopatía en menores de edad

Diputados impulsa proyecto con controles biométricos de protección de menores. El oficialismo, el bloqueo de plataformas ilegales sin prohibir publicidad

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Diputados impulsa proyecto con controles biométricos de protección de menores. El oficialismo, el bloqueo de plataformas ilegales sin prohibir publicidad

Diputados impulsa proyecto con controles biométricos de protección de menores. El oficialismo, el bloqueo de plataformas ilegales sin prohibir publicidad

Diputados impulsa proyecto con controles biométricos de protección de menores. El oficialismo, el bloqueo de plataformas ilegales sin prohibir publicidad

Dos proyectos de ley se encuentran en debate para regular las apuestas en línea en el Congreso de la Nación. Por un lado, la Cámara de Diputados impulsa una normativa centrada en la salud pública , la cual busca prohibir totalmente la publicidad de juegos de azar y establecer controles biométricos para proteger a los menores. En contraste, el oficialismo promueve un proyecto que prioriza el bloqueo de plataformas clandestinas y la recaudación fiscal, manteniendo la legalidad de los anuncios comerciales.

La diputada Mónica Frade sostiene que la iniciativa gubernamental responde a los intereses de los operadores de casinos y descuida la prevención de la adicción. El Senado deberá decidir si la prioridad nacional será el resguardo de la salud mental de los ciudadanos o el fortalecimiento de los ingresos estatales.

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Las principales diferencias entre los dos proyectos

Objetivo Principal

Proyecto de la Cámara de Diputados (con media sanción): Está centrado exclusivamente en la prevención de la ludopatía. Surgió de la síntesis de 28 iniciativas diferentes y prioriza la salud mental de la población.

Proyecto del Oficialismo (La Libertad Avanza): Su eje central es el bloqueo de plataformas ilegales o clandestinas. Según la diputada Mónica Frade, este enfoque busca regular el mercado más que prevenir la adicción.

Regulación de la Publicidad

Proyecto de Diputados: Propone una prohibición absoluta de la publicidad de juegos de azar y apuestas online. Se le otorga un tratamiento análogo al del tabaco, prohibiendo incluso los "bonos de bienvenida" que funcionan como incentivos comerciales.

Proyecto del Oficialismo: Se concentra en combatir los sitios no autorizados, pero deja intacta la publicidad de las apuestas legales. La crítica a este proyecto es que "asfalta el camino" para que las operadoras legales concentren el negocio sin restricciones publicitarias.

Interés Sanitario vs. Interés Fiscal

Proyecto de Diputados: Se enfoca en el problema de salud, bajo la premisa de que a la persona con adicción no le interesa si la plataforma es legal o ilegal.

Proyecto del Oficialismo: Es descrito como una iniciativa que responde a un interés fiscal y de recaudación del Estado. Se argumenta que busca proteger el negocio de los casinos, loterías y operadores habilitados frente a la competencia clandestina.

Controles de Acceso para Menores

Proyecto de Diputados: Incluye criterios de seguridad muy estrictos, como el requisito de reconocimiento biométrico facial validado por el Renaper para ingresar y continuar en el juego, evitando así el acceso de menores.

Proyecto del Oficialismo: Aunque busca bloquear sitios ilegales donde suelen apostar los jóvenes, la crítica señala que no ataca el problema de fondo de la exposición de los adolescentes a las plataformas legales que sí están autorizadas.

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Riesgos para los menores de edad

La preocupación central de los especialistas y legisladores radica en el impacto sobre los adolescentes. Estudios recientes muestran una fuerte exposición de menores a través de sponsoreos en el fútbol argentino por parte de empresas como Stake y Betano. Esta situación ha derivado en casos frecuentes de deudas económicas, problemas de salud mental y adicción severa.

Para mitigar estos riesgos, el proyecto con media sanción establece controles de acceso estrictos, incluyendo el reconocimiento biométrico facial validado por el Renaper, tanto al ingresar como durante el transcurso del juego, para asegurar que los menores no utilicen las plataformas.

¿Cómo funciona el reconocimiento biométrico para evitar menores?

El sistema de reconocimiento biométrico facial propuesto en el proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados funciona como una medida de seguridad estricta para impedir que los menores de edad utilicen plataformas de apuestas on.De acuerdo con las fuentes, su funcionamiento se basa en los siguientes pilares:

Validación con datos oficiales: El mecanismo utiliza validaciones de identidad equivalentes a las que emplean las entidades bancarias, cruzando la información en tiempo real con los datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) .

El mecanismo utiliza validaciones de identidad equivalentes a las que emplean las entidades bancarias, cruzando la información en tiempo real con los datos del . Control continuo: A diferencia de otros sistemas que solo piden una validación al momento de registrarse o ingresar, esta propuesta establece que el reconocimiento biométrico debe ser constante a lo largo de toda la sesión de juego .

A diferencia de otros sistemas que solo piden una validación al momento de registrarse o ingresar, esta propuesta establece que el reconocimiento biométrico debe ser . Criterio de seguridad: El objetivo es establecer un filtro infranqueable que verifique fehacientemente que la persona que está operando la cuenta es el titular adulto y no un menor utilizando los datos de un tercero.

Este requisito es parte de los esfuerzos legislativos para mitigar la creciente exposición de los adolescentes a las apuestas, quienes se ven incentivados por la publicidad masiva y la presencia de operadores en el deporte.

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¿Qué pasará en el Senado con estos dos proyectos?

En el Senado se espera un debate de prioridades que enfrentará el enfoque sanitario frente al interés recaudatorio. Tras haber recibido media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto centrado en la prevención de la ludopatía ahora debe ser tratado por la Cámara Alta, donde se anticipan los siguientes escenarios:

Disputa de intereses: La discusión central será si se prioriza la salud mental de la población (objetivo del proyecto de Diputados) o la recaudación fiscal y el control de la clandestinidad (objetivo del proyecto del oficialismo).

La discusión central será si se prioriza la (objetivo del proyecto de Diputados) o la y el control de la clandestinidad (objetivo del proyecto del oficialismo). Influencia de los gobernadores: Existe la posibilidad de que varios senadores respondan a las demandas de sus gobernadores, quienes, en un contexto de búsqueda de ingresos, podrían inclinarse por la propuesta que protege el negocio de las operadoras legales y asegura la entrada de fondos por impuestos al juego.

Existe la posibilidad de que varios senadores respondan a las demandas de sus gobernadores, quienes, en un contexto de búsqueda de ingresos, podrían inclinarse por la propuesta que protege el negocio de las operadoras legales y asegura la entrada de fondos por impuestos al juego. Insistencia en el texto original: Los bloques que impulsaron la media sanción en Diputados ya adelantaron que seguirán peleando por el texto aprobado originalmente , el cual incluye medidas estrictas como la prohibición absoluta de la publicidad y el uso de biometría facial.

Los bloques que impulsaron la media sanción en Diputados ya adelantaron que , el cual incluye medidas estrictas como la prohibición absoluta de la publicidad y el uso de biometría facial. El rol del oficialismo: El sector de La Libertad Avanza buscará imponer su visión de combatir únicamente a las plataformas ilegales. Según críticas de la oposición, este enfoque responde al "lobby del juego" de casinos y loterías que buscan captar la totalidad del mercado sin restricciones publicitarias.

El trasfondo del debate: ¿Salud o Caja?

La diputada Mónica Frade ha advertido que el debate en el Senado definirá si se prioriza la salud mental de la población o la recaudación fiscal de las provincias y el Estado. La legisladora denunció que detrás del proyecto oficialista existe un fuerte "lobby del juego" integrado por casinos y loterías que buscan desplazar a la competencia clandestina para captar la masa de apostadores.

Mientras tanto, el país se encamina al Mundial 2026 con una infraestructura sanitaria insuficiente para dar contención a quienes caen en la adicción, lo que convierte a la prohibición de la publicidad en la principal herramienta de prevención en disputa.