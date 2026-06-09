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Manuel Adorni sigue sin presentar su declaración jurada de bienes

Aseguran que Manuel Adorni presentará su declaración jurada de bienes horas antes del inicio del Mundial 2026

9 de junio 2026 · 12:31hs
Aseguran que Manuel Adorni presentará su declaración jurada de bienes horas antes del inicio del Mundial 2026

Aseguran que Manuel Adorni presentará su declaración jurada de bienes horas antes del inicio del Mundial 2026

Ya pasó un mes desde que Javier Milei asegurara que Manuel Adorni tenía lista su declaración jurada patrimonial con el elenco de bienes. Sin embargo, el documento todavía no fue difundido y, en Casa Rosada sostienen que la presentación se concretará "antes del 15 probablemente", aunque evitan comprometer una fecha exacta.

La expectativa oficial es que la publicación coincida con una agenda pública atravesada por otros temas, entre ellos el comienzo del Mundial 2026. Si bien en el Gobierno rechazan que exista una estrategia de especulación con las fechas, distintas fuentes admiten que la irrupción de la competencia deportiva inevitablemente modificará las prioridades de la agenda mediática.

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Milei Adorni

El jefe de Gabinete está bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. La expectativa está puesta en cómo justificará su incremento patrimonial desde que llegó al Gobierno. Se estima que incluiría “préstamos documentados” para explicar movimientos de dinero. En la mira aparecen una Jeep 2021 ya informada y dos propiedades que aún no fueron oficializadas como sujeto políticamente expuesto.

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La situación se convirtió en uno de los principales frentes políticos para el funcionario, que enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La publicación de la declaración jurada es observada por el oficialismo como una herramienta central para intentar cerrar el debate sobre la evolución de su patrimonio y desactivar cuestionamientos que se arrastran desde hace meses.

El Presidente sostuvo que Adorni ya contaba con toda la información necesaria para realizar la presentación, lo que generó expectativas sobre una publicación inminente que finalmente no ocurrió.

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Desde entonces, distintas versiones circularon sobre la fecha elegida. Primero se habló de fines de mayo. Luego, de los primeros días de junio. En el medio, Patricia Bullrich activó y presentó la suya. Ahora, tanto en el entorno del funcionario como en despachos oficiales coinciden en que el límite será la primera quincena del mes.

En paralelo, Adorni continúa concentrado en la gestión diaria de la Jefatura de Gabinete. Cerca del funcionario aseguran que la demora no responde a dificultades para reunir la información patrimonial, sino a la necesidad de ordenar la documentación y evitar interferencias con el expediente judicial en trámite.

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