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La Feria en tu Barrio estará esta semana en Mosconi, Loma Hermosa y Plaza Sáenz Peña

El programa de la Municipalidad de Paraná continuará el programa la Feria en tu Barrio, será en Mosconi, Loma Hermosa y Plaza Sáenz Peña.

9 de junio 2026 · 21:58hs
La Feria en tu Barrio estará esta semana en Mosconi

La Feria en tu Barrio estará esta semana en Mosconi, Loma Hermosa y Plaza Sáenz Peña.

Organizado por la Municipalidad de Paraná continuará el programa la Feria en tu Barrio. Así, alimentos frescos y productos locales, a precios populares, recorrerán tres puntos de la ciudad este miércoles, jueves y sábado, de 8 a 12.30.

LEER MÁS: Paraná: la Feria en tu Barrio recorre tres puntos con precios accesibles

La propuesta de la Municipalidad de Paraná

Este miércoles, la propuesta llegará al barrio Mosconi, con la feria instalada en la Escuela Esparza (calles Anselmi y Franzotti). El jueves, el turno será para el barrio Loma Hermosa: la feria se realizará en la Plaza 9 de Julio, en la intersección de Sosa Loyola y Randisi.

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El sábado, en tanto, el cierre semanal tendrá lugar en la Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay, uno de los puntos históricos del circuito.

Entre los productos disponibles en cada jornada se encuentran carnes, verduras, frutas, huevos, miel, quesos, fiambres, yerba y panificados, entre otros artículos de la canasta básica. En todos los casos, el horario de atención es de 8 a 12.30 y la entrada es libre y gratuita.

Datos brindados desde la comuna

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, subrayó el alcance del programa en el marco de la gestión municipal: “Esta política pública de soberanía alimentaria que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero ya alcanzó a 77 puntos de distribución de la ciudad”.

El funcionario también destacó el impacto directo en la economía familiar de los paranaenses: “Gracias a la participación de productores y emprendedores locales, cada jornada reúne a una gran cantidad de vecinos interesados en productos de calidad a precios populares. Esto fortalece las ventas de nuestros emprendedores y, al unir de forma directa productores y consumidores, cuida el bolsillo de los paranaenses”.

Feria en tu barrio Plaza Sáenz Peña Municipalidad de Paraná
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