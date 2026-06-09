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A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia

OSER y un balance centrado en tres ejes: mayor cobertura, fortalecimiento de la red prestacional y una administración orientada a destinar más recursos a los afiliados.

9 de junio 2026 · 20:22hs
A un año de su creación

A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) cumplió su primer año de funcionamiento con un balance centrado en tres ejes: mayor cobertura, fortalecimiento de la red prestacional y una administración orientada a destinar más recursos directamente a la atención de los afiliados.

A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia.

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El balance de OSER

Durante este primer año, la obra social registró 290.869 prestaciones más que en el período anterior. El incremento se reflejó en más consultas médicas, internaciones, prácticas y cobertura de medicamentos, consolidando una mayor capacidad de respuesta en toda la provincia.

"El primer año de OSER demuestra que ordenar no es recortar. Ordenar es garantizar que los recursos estén puestos donde tienen que estar: en las prestaciones, en los medicamentos, en las cirugías y en la atención de nuestros afiliados", afirmó el presidente de la entidad, Mariano Gallegos.

Uno de los avances más significativos fue la resolución de 1.100 cirugías que permanecían demoradas por falta de provisión de prótesis. La regularización permitió dar respuesta a pacientes que aguardaban intervenciones desde hacía tiempo y atender una situación que se había convertido en una deuda pendiente dentro del sistema.

En paralelo, OSER fortaleció su red de atención mediante la ampliación de convenios con prestadores, que pasaron de 86 a 153 acuerdos activos. Este crecimiento permitió incorporar más médicos, sanatorios, laboratorios y farmacias, ampliando las opciones de atención para los afiliados en distintos puntos de Entre Ríos.

La cobertura farmacéutica también mostró avances. La implementación de la receta electrónica permitió modernizar procesos y acompañó un incremento en la cantidad de medicamentos cubiertos, junto con una administración más eficiente del gasto destinado a este sector.

La transformación alcanzó además la atención cotidiana de los afiliados. Durante este período se impulsó la digitalización de trámites, se fortaleció la plataforma Mi.OSER, se inauguró una nueva oficina y se avanzó en la refacción de 15 sedes distribuidas en el territorio provincial.

Los cambios prestacionales fueron acompañados por una reorganización administrativa que permitió destinar una mayor proporción de recursos a la cobertura de salud. Mientras en 2024 el 77 por ciento del gasto estaba orientado a prestaciones, en 2025 esa participación alcanzó el 88 por ciento.

OSER Entre Ríos afiliados
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