Newcom: inclusión sin etiquetas

Impulsan en Paraná una propuesta destinada a personas neurodivergentes y con síndrome de Down. Los detalles en esta nota de UNO.

El newcom vuelve a mostrar que puede ser mucho más que un deporte para adultos mayores. En Paraná comenzó a tomar forma un innovador programa inclusivo destinado a personas con síndrome de Down, autismo, TDAH, dislexia y otras neurodivergencias, una propuesta que busca derribar barreras, eliminar etiquetas y generar espacios reales de participación a través de la actividad física.

La iniciativa es impulsada por César Jamardo, entrenador de Newcom Los Dragones del Club Litoral y de Newcom SUA Paraná, además de integrante del equipo que trabaja en la conformación de la Federación Entrerriana de Newcom. El proyecto ya comenzó a desarrollarse junto a la escuela y centro de formación laboral Juntos Andar y próximamente será presentado ante el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).

En diálogo con UNO, Jamardo explicó que la propuesta nace tras años de observar el impacto social y humano que tiene el newcom en quienes lo practican. “Hace tiempo vengo viendo las bondades del newcom y estoy convencido de que es mucho más que un deporte para pasar la pelota por arriba de una red. Tiene valores que trascienden la cancha y generan transformaciones muy importantes en las personas”, señaló.

El entrenador contó que inicialmente comenzó a trabajar sobre el entrenamiento mental y emocional de adultos mayores vinculados a la disciplina. Sin embargo, en ese recorrido descubrió que las características propias del newcom podían abrir nuevas oportunidades para otros sectores de la comunidad. “Al no ser un deporte de contacto ni agresivo, permite que personas con síndrome de Down o distintas neurodivergencias puedan practicarlo. Ahí empecé a pensar en cómo construir una propuesta realmente inclusiva”, explicó.

La iniciativa toma como referencia los principios del movimiento internacional Mixed Ability, surgido en Inglaterra y aplicado inicialmente en el rugby. Su principal característica es que promueve la participación conjunta de personas con y sin discapacidad sin modificar la esencia de cada deporte. “Lo que plantea esta filosofía es que todos puedan jugar. No se trata de adaptar permanentemente las reglas para facilitar las cosas. Se trata de brindar herramientas para que cada persona pueda desarrollar al máximo sus capacidades dentro del deporte tal cual es”, indicó.

Newcom: inclusión sin etiquetas

newcom paraná 1 Newcom: inclusión sin etiquetas

A diferencia de otras propuestas, el newcom inclusivo mantiene las mismas dimensiones de cancha, altura de red y reglamento habitual. La principal novedad es la incorporación de la figura del dinamizador. “El dinamizador es una persona que forma parte del equipo y cuya función es facilitar determinadas situaciones del juego cuando sea necesario. No es entrenador ni capitán. Su tarea es ayudar a que todos puedan participar sin alterar las reglas”, detalló.

Para Jamardo, uno de los aspectos más importantes del programa es que busca abandonar conceptos que históricamente separaron a las personas según sus capacidades. “Yo no comparto la idea del deporte adaptado porque seguimos etiquetando. Hablamos de deporte adaptado, deporte especial o deporte para determinadas personas y está mal. Para mí es deporte. Nada más. La verdadera inclusión empieza cuando dejamos de poner etiquetas”, sostuvo.

Los objetivos específicos del programa apuntan a generar experiencias deportivas accesibles, fomentar la interacción social respetando los tiempos individuales, desarrollar habilidades motrices, cognitivas y emocionales y capacitar entrenadores en prácticas inclusivas. Además, se busca construir equipos donde la diversidad sea entendida como una fortaleza. “No hay personas normales y especiales. Hay compañeros de equipo. Ese es uno de los principios más importantes del programa”, afirmó.

Las primeras experiencias ya comenzaron junto a alumnos de Juntos Andar y los resultados entusiasman a los organizadores. “La respuesta fue excepcional. Los chicos se interesaron enseguida, participaron, preguntaron y se involucraron. Lo que más nos llamó la atención fue cómo entendieron rápidamente la idea de formar parte de un equipo”, contó.

La propuesta incluyó una práctica inicial y posteriormente una actividad grupal donde los participantes se presentaron y comenzaron a construir la identidad del futuro plantel. “Les propusimos que pensaran un nombre para el equipo. Parece algo simple, pero nadie quedó afuera. Todos participaron. Todos sintieron que formaban parte de algo. Eso tiene un valor enorme”, expresó.

Newcom: inclusión sin etiquetas

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Actualmente las actividades se desarrollan en una primera etapa junto a Juntos Andar y con espacios previstos en Unión Árabe. Sin embargo, el objetivo es ampliar el alcance de la propuesta y abrirla progresivamente a más participantes. Jamardo considera que el impacto puede ir mucho más allá del aspecto deportivo. “Esto transforma la vida cotidiana. No solamente influye en quienes participan. También impacta en las familias, en los vínculos y en la manera en que la sociedad mira a las personas neurodivergentes o con síndrome de Down”, remarcó.

El entrenador entiende que el verdadero éxito del programa no deberá medirse en resultados deportivos ni en competencias. “No es una iniciativa pensada para contar triunfos o títulos. El logro será romper paradigmas y demostrar que todos pueden compartir un mismo espacio deportivo sin diferencias”, señaló.

La propuesta contempla equipos mixtos en habilidades, participación activa de las familias y una modalidad inicialmente recreativa y formativa, sin foco en la competencia. “Queremos que el deporte vuelva a ser una herramienta para encontrarse con otros, aprender y crecer. Si logramos que una persona se sienta parte de un equipo, ya estamos logrando algo enorme”, aseguró.

Mientras el proyecto avanza en Paraná y busca respaldo institucional para expandirse, Jamardo mantiene una convicción que resume el espíritu de la iniciativa. “Todos tenemos capacidades para mejorar. Lo importante es generar espacios donde cada uno pueda desarrollarlas. Cuando eso ocurre, la inclusión deja de ser un discurso y se convierte en una realidad”, concluyó.