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Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

Iñaki Arrías se consolida como referente de la categoría de la ACTC. “Ganamos porque seguimos trabajando muchísimo en conjunto con el equipo”, dijo.

9 de junio 2026 · 18:33hs
El piloto de Paraná se consolida en la cima del torneo dentro del TC Pista Mouras.

El piloto de Paraná se consolida en la cima del torneo dentro del TC Pista Mouras.

Iñaki Arrías logró la quinta victoria consecutiva en el TC Pista Mouras y estiró la ventaja en el campeonato. Con el Ford que prepara el Candela Competición, el de Paraná llegó a 230,5 puntos y ganó en todas las carreras que participó, sólo se ausentó en la apertura del certamen.

Iñaki Arrias
Iñaki Arrías se impuso en La Plata.

Iñaki Arrías se impuso en La Plata.

“Ganamos porque seguimos trabajando muchísimo en conjunto con el equipo. Esta carrera fue la que menos firme caímos, inclusive en el entrenamiento del sábado. Por suerte nos recuperamos bastante rápido, gracias al laburo de los chicos con el auto”, aseguró Arrías.

El piloto de Paraná se ubica primero en el torneo y logró ya su quinto triunfo del año.

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Guido Rodríguez fue campeón del mundo en Qatar 2022.

Guido Rodríguez es el principal candidato a reemplazar a Leonardo Balerdi

Luego, explicó dónde estuvo la clave para llevarse el triunfo: “Después, en la final, hicimos una maniobra increíble por fuera. Aguantamos todo el curvón, creo que eso nos permitió ganar, porque después iba a ser extremadamente difícil poder pasarlo”.

La confianza de Iñaki Arrías

Por otra parte, se refirió a su vehículo: “El auto está súper firme. Sabemos que estamos muy bien, y por eso nos ilusionamos, pero faltan muchas carreras y no es fácil. Lo más importante es la Copa de Plata, donde no nos podemos caer. El Ford viene demostrando el 100% y yo también arriba, así que hay que seguir por este camino”.

“Es muy lindo quedar en la historia, marcar un récord en una categoría de la ACTC es algo increíble. Uno nunca se lo espera, porque lo veía por la tele y parecía realmente lejano. Es un lindo empujón anímico”, finalizó el de Paraná.

Iñaki Arrías TC Pista Mouras La Plata
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