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Autorizaron la cremación de los restos del Indio Solari

El Juez de Garantías Jorge Rodríguez autorizó la cremación de los restos del Indio Solari. El ex vocalista de los Redonditos de Ricota murió el viernes.

9 de junio 2026 · 17:06hs
Autorizaron la cremación de los restos del Indio Solari. 

Autorizaron la cremación de los restos del Indio Solari. 

El Juez de Garantías Jorge Rodríguez firmó la autorización para la cremación de los restos de Carlos Indio Solari y se realizaría tras un breve responso en el Cementerio Municipal de Lanús.

LEER MÁS: El gesto de la esposa del Indio Solari que emocionó a los fanáticos durante el velatorio

Detalles de la cremación del Indio Solari

La Fiscalía General de Morón dio a conocer las últimas novedades referidas al tratamiento de los restos del ex vocalista de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota que falleció el pasado viernes 5 de junio, a los 77 años.

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Por su parte, en las últimas horas trascendió que se llevaría adelante una breve ceremonia previa al servicio en la necrópolis del municipio de Zona Sur, donde fanáticos realizaron una reunión anteriormente, cuando se corrió el rumor de que el artista podía ser enterrado allí, lo que finalmente quedó descartado.

La velada íntima llegará luego de la memorable despedida multitudinaria en Avellaneda que duró aproximadamente 18 horas y asistieron alrededor de un millón de seguidores que viajaron desde distintas partes de Argentina.

Si bien el velatorio comenzaba a las 11, la capilla abrió sus puertas a las 10 debido a la presión de los miles de fanáticos que viajaron desde todas partes de la Argentina y que formaron una fila que llegó a superar las 80 cuadras de extensión.

Tal era la magnitud de la concentración, que los seguidores unieron el predio de Avellaneda con el barrio porteño de Barracas.

Cremación restos Indio Solari
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