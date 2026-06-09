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Entre Ríos inició la segunda campaña antiaftosa

La campaña en Entre Ríos se extenderá hasta el 10 de julio y alcanzará sólo a terneros y terneras. El nuevo esquema reducirá costos para el sector ganadero.

9 de junio 2026 · 19:04hs
Entre Ríos inició la segunda campaña antiaftosa.

Entre Ríos inició la segunda campaña antiaftosa.

Los productores ganaderos de Entre Ríos comenzaron este martes la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa, que se extenderá hasta el 10 de julio y alcanzará exclusivamente a terneros y terneras inmunizados durante la primera etapa de 2026.

La medida forma parte de la actualización del plan sanitario nacional impulsada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que dejó de incluir en esta instancia a categorías mayores como vaquillonas, novillos, novillitos y toritos. Según estimaciones oficiales, el cambio permitirá un ahorro cercano a 14 millones de dosis en todo el país.

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Campaña en la región

Entre Ríos integra la región Centro Norte y Cordón Fronterizo, la única zona argentina donde la vacunación contra la fiebre aftosa se aplica de manera sistemática dos veces al año. Las autoridades sanitarias señalaron que la modificación no representa riesgos epidemiológicos, ya que la inmunidad de los animales jóvenes se mantiene durante un año.

Además de la vacunación antiaftosa, el plan nacional contempla la inmunización obligatoria contra la brucelosis bovina en terneras de entre tres y ocho meses de edad.

Esquema sanitario

Desde el SENASA destacaron que la adecuación del esquema sanitario acompaña las estrategias aplicadas en otros países de la región, como Uruguay y Paraguay, y reafirmaron que Argentina mantiene su condición de país libre de fiebre aftosa.

Entre Ríos Antiaftosa Campaña ganadero
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