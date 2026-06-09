Feder alertó sobre la crítica situación que atraviesan las empresas entrerrianas.

Feder alertó por la caída del consumo, el aumento de costos y las dificultades que enfrentan empresas entrerrianas para sostener empleo.

La Federación Económica de Entre Ríos (Feder), entidad que nuclea a los sectores del comercio, la industria, los servicios y el turismo de la provincia , expresó su preocupación por la compleja realidad que atraviesan miles de empresas entrerrianas y reclamó la implementación de medidas que permitan sostener la actividad económica y el empleo.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la entidad señaló que desde el inicio del actual proceso económico el sector privado acompañó los esfuerzos de ordenamiento impulsados por los gobiernos, adaptándose a nuevas condiciones de mercado, cambios en los hábitos de consumo y nuevas modalidades de comercialización.

Feder advirtió que miles de empresas enfrentan dificultades para sostener su actividad

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Sin embargo, desde Feder sostienen que esos esfuerzos ya no alcanzan para garantizar la sostenibilidad de las empresas. La caída del consumo, la retracción de la actividad económica y el aumento constante de los costos operativos han generado un escenario cada vez más difícil para comerciantes, industriales y prestadores de servicios.

Entre los principales factores que afectan al sector, la entidad mencionó el incremento de los gastos fijos, las tarifas de servicios, los costos laborales y la presión tributaria, sumados a una marcada pérdida de rentabilidad. Según advirtieron, esta combinación está poniendo en riesgo la continuidad de numerosos establecimientos y las fuentes de trabajo que generan.

La preocupación también alcanza al turismo, una actividad que hasta hace pocos meses era considerada uno de los principales motores económicos de la provincia. La disminución del movimiento turístico impacta directamente en hoteles, restaurantes, comercios y una amplia cadena de actividades vinculadas al sector.

En el documento, Feder remarcó que las empresas entrerrianas no buscan privilegios, sino condiciones que les permitan producir, invertir y crecer. En ese sentido, reclamaron previsibilidad, competitividad y políticas que acompañen al sector privado, al que definieron como generador de empleo y sostén de las economías locales.

Asimismo, la federación consideró necesario que los esfuerzos realizados por empresarios y emprendedores encuentren una respuesta en medidas orientadas a impulsar el consumo, aliviar los costos de producción y fortalecer al turismo como actividad estratégica para el desarrollo provincial.

"Entre Ríos necesita una agenda de crecimiento", señalaron desde la entidad, advirtiendo que cada comercio que cierra, cada empresa que reduce su actividad y cada puesto de trabajo que se pierde representan un retroceso para toda la comunidad.

Finalmente, Feder reafirmó su voluntad de diálogo y trabajo conjunto con los distintos sectores, aunque subrayó la necesidad de visibilizar la realidad que enfrentan miles de emprendedores, comerciantes, industriales y prestadores de servicios en todo el territorio provincial.

La declaración lleva la firma de las 35 entidades empresarias que integran la Federación Económica de Entre Ríos.