Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Frigerio, Kicillof y otros gobernadores debatirán sobre diálogo, liderazgo y consensos en el cierre de la Semana de la Integración Federal del CFI.

Con la confirmación de último momento de Axel Kicillof, el cierre de la Semana de la Integración Federal reunirá este jueves por la mañana a cinco gobernadores de diferente extracción política en un panel sobre la importancia de la conversación y el liderazgo que promete dejar mucho más que una foto del mandatario bonaerense con sus pares no peronistas.

La última jornada del evento organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) comenzará con un discurso de apertura a las 9. Luego, un cuarto de hora después, está previsto que inicie el plato fuerte de un encuentro que llegará a su fin luego de tres días.

A las 9.15, Kicillof se sumará a la mesa que ya contaba con la presencia confirmada de sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Poggi (San Luis). El debate se llevará a cabo en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires.

"Diálogo y liderazgo", el foco del encuentro

El bloque, que tendrá como protagonistas a los mandatarios provinciales, lleva por nombre "Diálogos y liderazgo" y contará con la participación del Secretario General del CFI, Ignacio Lamothe, articulador del evento por el que en los últimos días transitaron más de 400 jóvenes de 23 provincias.

Según consignó Ámbito Financiero, en la mesa de debate, se espera que los gobernadores expongan sus miradas sobre la importancia de la construcción de consensos para la conformación de acuerdos políticos-económicos, en pos de la digitación de una hoja de ruta para el desarrollo federal. El fortalecimiento de los vínculos y las acciones colaborativas entre las provincias también será eje de la charla.

Además de la significancia de la foto del bonaerense junto a sus pares no peronistas, la presencia de cinco gobernadores en una mesa de debate sobre consensos, en un contexto en que el Gobierno nacional busca articular voluntades para tratar proyectos clave, como la ley de Presupuesto 2026 y las reformas, promete dejar tela para cortar.

En el panel estarán presentes Frigerio, Cornejo y Sadir, con quienes mantuvo encuentros recientes el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de apoyo para el debate legislativo. Kicillof, mientras tanto, espera una invitación de parte de Casa Rosada. El ministro de Gobierno de PBA, Carlos Bianco, le envió una nota a Santilli para solicitar el encuentro. "Tomo nota", respondió con ironía en redes sociales el funcionario nacional.

La apertura al diálogo, la generación de consensos y la articulación interprovincial son consignas que cruzaron de punta a punta la Semana de Integración Federal, el evento que marca el cierre de la edición 2025 del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”.