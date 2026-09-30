Terror en pleno vuelo: una pelea entre pilotos obligó a aterrizar de emergencia.

Un vuelo de Flydubai rumbo a Tel Aviv activó una alerta de secuestro y aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos.

Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv debió realizar un aterrizaje de emergencia este miércoles en Tabuk, Arabia Saudita , luego de que se registrara un incidente dentro de la aeronave. La situación activó una alerta de seguridad en Israel después de que el avión emitiera códigos de emergencia que inicialmente hicieron temer un posible secuestro.

El vuelo FZ1073, con destino al aeropuerto Ben Gurion, transportaba a 174 pasajeros, entre ellos 27 niños, según medios israelíes. La aeronave finalmente aterrizó en Tabuk y, de acuerdo con la aerolínea, todos los pasajeros se encuentran a salvo.

Aterrizaje de emergencia y alerta de secuestro en un vuelo de Flydubai

Según los registros de seguimiento de FlightRadar24, el Boeing 737 realizó un descenso brusco durante el trayecto y posteriormente modificó su recorrido antes de dirigirse hacia Tabuk. Durante el vuelo, la aeronave emitió primero el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general, y luego el 7500, asociado a una posible interferencia ilícita o secuestro. Más tarde volvió a transmitir el código 7700.

La situación generó un importante operativo de seguridad por parte de Israel, que llegó a enviar aviones de combate mientras las autoridades intentaban determinar qué estaba ocurriendo a bordo. Posteriormente, fuentes de seguridad israelíes descartaron que se tratara de un secuestro.

Las primeras versiones señalaron que se habría producido una pelea física entre los dos pilotos dentro de la cabina. Incluso trascendió que el copiloto habría apuñalado al comandante durante el vuelo. Sin embargo, esta información no fue confirmada oficialmente por Flydubai y las circunstancias exactas del episodio continúan bajo investigación.

Algunos pasajeros contaron que escucharon gritos provenientes de la parte delantera del avión y que sintieron un descenso brusco durante el trayecto. También comenzaron a circular imágenes de personas con manchas de sangre y videos registrados luego del aterrizaje.

Uno de los pasajeros, identificado como Uri, declaró a medios israelíes que, según su percepción, uno de los pilotos habría intentado generar una situación extrema y que otros pasajeros colaboraron para recuperar el control de la aeronave. Estas declaraciones forman parte de los testimonios recogidos por medios locales y no fueron confirmadas de manera independiente por la aerolínea.

Tras el aterrizaje, las autoridades saudíes rodearon el avión mientras se desarrollaba el operativo de seguridad. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que la situación estaba bajo control y que se iniciaron gestiones para facilitar el regreso de los pasajeros a Israel.

Por el momento, la causa exacta del incidente no fue establecida oficialmente. Flydubai confirmó que se produjo un “incidente” durante el vuelo y señaló que trabaja junto con las autoridades para determinar qué ocurrió. La investigación deberá establecer qué sucedió dentro de la cabina, por qué se emitieron los distintos códigos de emergencia y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el brusco descenso de la aeronave.