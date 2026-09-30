Educación: el presupuesto crecerá 5,6% en términos reales en 2027.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 prevé una recuperación real del gasto educativo, aunque los recursos seguirían lejos de los niveles de 2023 . Según Argentinos por la Educación, Educación y Cultura tendría un incremento real del 5,6% durante el próximo año, hasta alcanzar los 9,3 billones de pesos constantes de 2026.

El dato surge del análisis del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 y toma como referencia una inflación promedio del 20,5% proyectada por el Gobierno nacional para el próximo año. En términos nominales, los fondos destinados a la función Educación y Cultura aumentarían un 27,2% respecto del crédito vigente estimado para 2026.

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Educación recupera inversión en 2027, aunque todavía queda lejos de 2023

Sin embargo, la recuperación prevista para 2027 no alcanza para compensar la contracción acumulada desde 2023. De acuerdo con el estudio, el gasto nacional en Educación y Cultura llegó a 16,7 billones de pesos constantes en 2023, pero descendió a 9,4 billones en 2024 y a 8,7 billones en 2025. Para 2026 se proyecta un cierre de 8,8 billones y para 2027 se presupuestan 9,3 billones.

De esta manera, entre 2023 y 2027 se proyecta una caída real del 44,4% en el gasto educativo nacional. En relación con el Producto Bruto Interno, la participación también muestra una reducción: pasó del 1,42% en 2023 al 0,86% en 2024 y al 0,78% en 2025. Para 2026 y 2027, las estimaciones oficiales ubican ese indicador en 0,77% y 0,79%, respectivamente.

El informe recuerda además que la Ley de Educación Nacional establecía un piso de inversión consolidada en educación equivalente al 6% del PBI. Ese objetivo, que solamente se alcanzó en 2015 desde la sanción de la norma, fue eliminado a fines de 2025 con la derogación del artículo 9 de la legislación. El análisis señala que esta modificación debe observarse dentro de un sistema en el que las provincias concentran aproximadamente el 75% del gasto público educativo, mientras que la Nación financia principalmente las universidades nacionales y distintos programas de alcance federal.

Dentro de la estructura del Presupuesto 2027, la Educación Universitaria continuará concentrando la mayor parte de los recursos de la Secretaría de Educación, con el 80,1% del total. Para este sector se contempla un aumento nominal del 20,9%, que se traduciría en apenas un 0,3% de crecimiento real frente a la inflación proyectada.

El informe advierte que ese cálculo no contempla una recomposición compatible con la aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Según las estimaciones citadas en el documento, y bajo determinados supuestos sobre las dotaciones de personal, el cumplimiento de esa normativa requeriría una ampliación presupuestaria real cercana al 30% respecto de 2026.

En cambio, los programas vinculados con la Educación Obligatoria y Superior No Universitaria tendrían un incremento nominal del 34%, equivalente a una mejora real del 11,2%. Los denominados Otros Gastos en Educación mostrarían el mayor crecimiento relativo, con una suba nominal del 44,1% y un aumento real estimado del 19,6%.

Uno de los programas que tendrá mayor incremento presupuestario será el Plan Nacional de Alfabetización, que en 2027 alcanzaría los 773.830 millones de pesos. La cifra representa un aumento nominal del 38,3% respecto del crédito vigente para 2026 y supera la inflación promedio proyectada para el próximo año.

La Universalización de la Jornada Extendida continuará absorbiendo la mayor parte de los recursos del programa, con 586.781 millones de pesos, aunque su participación dentro del total bajaría del 80,3% en 2026 al 75,8% en 2027. También están previstos incrementos para la Formación Docente orientada a la alfabetización, los Materiales Educativos, el Fondo Red de Alfabetización, la Promoción de la Lectura y las acciones complementarias del programa.

El proyecto también contempla incorporar acciones vinculadas con el Plan Nacional de Matemática, aprobado por el Consejo Federal de Educación en 2026, con iniciativas relacionadas con la extensión de la jornada escolar, la producción de materiales, la formación docente, las evaluaciones y el seguimiento de los aprendizajes. No obstante, el informe señala que el Presupuesto 2027 no identifica una partida específica para esta política, por lo que sus recursos no pueden determinarse de manera separada.

En el conjunto de las funciones del Presupuesto Nacional, Educación y Cultura aparece entre las áreas con mayores incrementos previstos para 2027. El aumento nominal del 27,2% la ubicaría, según el análisis, en el tercer lugar entre las funciones con mayor crecimiento potencial positivo, detrás de Salud e Información y Estadística Básicas.

Así, el Presupuesto 2027 plantea una recuperación del gasto educativo respecto de los niveles previstos para 2026, pero dentro de un escenario en el que los recursos nacionales destinados a educación permanecen por debajo de los valores alcanzados antes de la caída registrada desde 2024. El principal incremento se concentra en programas específicos, como alfabetización y educación obligatoria, mientras que el sistema universitario mantiene la mayor participación dentro del presupuesto educativo nacional, aunque con una variación real prácticamente estable.