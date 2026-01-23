Argentina alcanzó en 2025 récord de exportaciones agroindustriales en toneladas

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el cierre de 2025 arrojó un incremento de las exportaciones agroindustriales del 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas y un aumento del 9% en el valor llegando a 52.337 millones de dólares.

Según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a estadísticas del INDEC. diez complejos, que incluyen productos primarios y sus derivados, representaron el 93% del volumen total comercializado: soja, maíz, trigo, cebada, girasol, sorgo, foresto-industria, bovinos, maní y legumbres.

Cereales

En tanto, del total, 31 complejos mostraron incrementos respecto del 2024. Los más relevantes son colza con el 127%; arroz con el 78%; trigo con el 70%; girasol con el 36%; sorgo con el 31%; forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní con el 25%, entre otros. A su vez, del total de complejos agroindustriales también hay que destacar que 18 fueron récord de los últimos 10 años.

Asimismo, se destacan 132 productos que tuvieron sus mayores volúmenes exportados en al menos los últimos 7 años, representando el 36,5% del volumen total exportado (42 millones de toneladas). Es el caso de granos de trigo; poroto de soja; aceite de soja y de girasol; maní; azúcar de caña; maderas aserradas; rollizos; moluscos congelados; sebo bovino; carne bovina; deshuesada, fresca o refrigerada; alimentos para animales balanceados; miel; jugo de limón, vermut; margarina; semillas de trébol; queso pasta azul; pastas alimenticias rellenas; productos de mostaza, entre tantos otros. Los principales destinos de venta fueron en orden de importancia: China, Vietnam, Brasil, Perú, Arabia, Malasia, India, Chile, Indonesia y Argelia. Estos 10 destinos representaron más del 58% del volumen exportado.