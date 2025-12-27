Uno Entre Rios | Economia | Exportaciones

Exportaciones agroindustriales tuvieron subas interanuales de 36% en volumen y 25% en valor

En noviembre las exportaciones de agroindustria fueron de 10,09 millones de toneladas por 4.715 millones de dólares, según Indec

27 de diciembre 2025 · 10:11hs
Exportaciones agroindustriales. El complejo de trigo: 1

Exportaciones agroindustriales. El complejo de trigo: 1,38 millones de toneladas vendidas; cebada 198,8 mil toneladas; productos foresto-industriales 107 mil toneladas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que en el mes de noviembre la agroindustria exportó 10,09 millones de toneladas por 4.715 millones de dólares, lo que representa un incremento del 36% en volumen y del 25% en valor respecto de noviembre de 2024, logrando los mejores números en al menos 10 años, según los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a las estadísticas de INDEC.

En noviembre, 25 complejos (que incluyen tanto los productos primarios como sus derivados) presentaron mejoras en las cantidades exportadas respecto del mismo mes de 2024. Los mayores incrementos fueron para el complejo de trigo con un 133%, y 1,38 millones de toneladas vendidas (principalmente trigo en grano); cebada con el 110%, con un volumen de 198,8 mil toneladas (explicado por la cebada cervecera en grano); foresto-industria con el 91%, con 107 mil toneladas.

El consumo cayó 2,8% en noviembre, respecto al mismo mes de 2014 y también hubo un descenso con relación a octubre 2025

El consumo cayó 2,8% interanual en noviembre

En Navidad,  las ventas minoristas subieron 1,3% frente a 2024, según CAME. 

Navidad: las ventas minoristas subieron 1,3% frente a 2024, según CAME

Trigo cosecha 2024 rinde Entre Ríos hectáreas.jpg

Le siguieron en orden de importancia, tabaco con el 88% con 9,1 mil toneladas (principalmente tabaco desvenado); legumbres con el 87% y 45,9 mil toneladas (explicado por los porotos); arroz con el 85% con 40 mil toneladas (arroz no parbolizado), la soja con el 75%, con 5,74 millones de toneladas (principalmente por residuos y subproductos y porotos de soja) y la lista continúa.

A su vez, 12 complejos tuvieron la mayor cantidad de dólares exportados en 10 años, que sumaron 1.043 millones de dólares. Se destacan trigo, girasol, bovinos, sorgo, arroz, apicultura, frutas de carozo, golosinas, aromáticas y especias, entre otros.

cebada.jpg

Como dato adicional, en 2025 se exportaron 26 productos de los que hace varios años no se detectaban ventas, si bien son montos pequeños reafirman la tendencia de diversificación de la oferta exportadora nacional. Tal es el caso de arroz con cáscara no parbolizado; grañones y sémola de trigo; papel y cartón sin estucar; copos, gránulos y pellets de papa; glucosa; nueces de cajú con cáscara; aceites esenciales de menta japonesa, trufas y hongos secos, entre otros.

En este marco, 10 complejos agroindustriales representaron el 95% del total exportado, liderados por la soja, maíz, trigo, girasol, cebada, foresto-industria, bovinos, maní, sorgo y azúcar, a más de 100 destinos en todo el mundo.

Exportaciones granos sequía.jpg

Los principales destinos de venta de este año fueron en orden de importancia China, Brasil, Vietnam, Perú, Indonesia, Malasia, India, Irlanda, Chile y Turquía. Estos 10 destinos representaron más del 55% de las exportaciones.

Estos datos muestran el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para potenciar la inserción internacional y una agroindustria que responde fortaleciendo su presencia en el mundo.

Exportaciones Agroindustria Indec
