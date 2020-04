Agustina está varada dentro del país y quiere volver a Paraná

Agustina Codaglio quedó varada a 1.300 kilómetros de Paraná y necesita volver para comenzar a trabajar pero no puede y le parece injusto. "No es justo que traigan solamente a los argentinos varados en el extranjero con muchas más posibilidades de diseminar el virus y no a nosotros", escribió a UNO desde Cipolletti, la segunda ciudad más poblada de provincia de Río Negro.

Ella viajó en colectivo desde la capital de Entre Ríos, durante unas 24 horas, y el 11 de marzo llegó al destino para visitar a su mamá. Ocho días después el presidente de la Nación, Alberto Fernández anunció la cuarentena y ya fue tarde para resolver si volvía en colectivo o en avión. El tiempo pasó y quedó varada como miles de argentinos que están lejos de sus hogares.

agustina adentro.jpeg Agustina se recibió de abogada en marzo.

La flamante abogada tiene 28 años y se recibió en plena pandemia. Estudiaba a distancia en la Universalidad Blas Pascal y el cuatro de marzo rindió el último examen: "Recibí el mail con la nota el día 17 de marzo. Yo ya tengo trabajo para cuando regrese", le contó a UNO explicando una de las razones por la que necesita volver a casa.

Hace unos días encontró un grupo en Facebook que tiene más de 5.000 miembros en donde compartió lo que le pasó: "Hola gente. Buenas tardes. Les cuento mi situación ya que recién me aceptaron en el grupo. Estoy varada hace casi un mes en Cipolletti Río Negro y necesito volver urgente a Entre Ríos en donde resido. Por favor si hay algún grupo de wsp algo o si saben cómo viene el tema del transporte de larga distancia avisen, así lo voy a hacer yo también. Muchas gracias".

En #VolverACasa subieron una nota de La Voz en donde explican que la diputada nacional Brenda Austin presentó un proyecto en la Cámara de Diputados solicitando al Gobierno nacional que implemente un permiso especial para la circulación por el territorio de aquellas personas que quedaron varadas en el interior del país al inicio de la cuarentena.

El pedido concreto es para aquellas personas que "al tiempo de establecerse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se encontraban de modo transitorio lejos de sus lugares de residencia habitual".

En el pedido se le solicita al Poder Ejecutivo que autorice la circulación a través de un permiso especial para quienes cuentan con medio de transporte y que establezca un plan de traslado para los restantes, aplicando protocolos de control de la cuarenta desde sus hogares, tal como ha ocurrido con quienes retornan del exterior.