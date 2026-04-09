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Propofol: imputaron a Chantal Leclercq por la muerte del anestesista

La residente tenía vínculo con el anestesista fallecido Alejandro Zalazar, y con Delfina Lanusse, una de las principales implicadas en la causa del Propofol

9 de abril 2026 · 12:04hs
Delfina Lanusse Fini y Chantal Leclercq Tati

Delfina Lanusse "Fini" y Chantal Leclercq "Tati", anestesistas imputadas en la causa por las "Fiestas del propofol". 
Delfina Lanusse Fini y Chantal Leclercq Tati

Delfina Lanusse "Fini" y Chantal Leclercq "Tati", anestesistas imputadas en la causa por las "Fiestas del propofol".
Delfina Lanusse Fini y Chantal Leclercq Tati

Delfina Lanusse "Fini" y Chantal Leclercq "Tati", anestesistas imputadas en la causa por las "Fiestas del propofol".

La residente Chantal Leclercq "Tati", quien tenía vínculo con el anestesista fallecido Alejandro Zalazar y con Delfina Lanusse "Fini", una de las principales implicadas de la causa de las Fiestas del Propofol, fue imputada luego de que se comprobase que estuvo en el departamento de la víctima.

Conforme a la información se realizó este miércoles un allanamiento en el domicilio de Leclercq en Santa Bárbara donde se incautó un celular IPhone y una Tablet, las cuales serán peritadas.

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Delfina Lanusse Fini y Chantal Lecquercq Tati Propofol fentanilo

Además, se conoció que fue imputada en el marco de la causa en la que se investiga la muerte de Zalazar por consumo de Propofol y fentanilo, fármacos robados del Hospital Italiano y que tiene como principales acusados a Lanusse y Hernán Boveri.

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Aunque no se conoció la imputación formal, los investigadores sostienen que alteró pruebas al haber estado en el departamento de la víctima momentos después de su muerte. A su vez, se supo que días antes Leclercq conversó con Zalazar.

Chantal Lecquercq de fiesta Tati Propofol fentanilo

Quién es Tati Leclercq

Leclercq es apodada por sus conocidos como Tati, es médica y al momento del hecho estaba en el tercer año de la residencia en anestesiología en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia de CABA.

Su nombre tomó relevancia en el caso tras ser señalada como la intermediaria entre Zalazar y Fini Lanusse.

En las últimas horas las autoridades allanaron dos domicilios vinculados a Leclercq. Un departamento ubicado sobre la avenida Santa Fe al 5300, piso 10, en la Ciudad de Buenos Aires y otro en el Country de Santa Bárbara, en el partido bonaerense de Tigre.

Si bien no encontraron medicamentos en ninguna de las dos propiedades, secuestraron un celular y una tablet, cuyo contenido puede resultar clave para la investigación.

A su vez, la Asociación de Anestesia reveló al Ministerio Público Fiscal información sobre una reunión que tuvieron con la implicada y las autoridades del hospital en marzo.

En aquel encuentro, Leclercq contó que conocía a Lanusse, con quien mantenía una relación de cercanía por haber coincidido en espacios académicos en la Universidad Austral y laborales. Según contó, compartieron encuentros donde consumían sustancias de uso quirúrgico y drogas con fines recreativos.

Delfina Lanusse Fini y Chantal Lecquercq de fiesta Tati Propofol fentanilo

La causa

La causa que investiga el robo de propofol y fentanilo -dos fármacos de uso anestésico intravenoso- del Hospital Italiano para ser suministrados en fiestas con fines recreativos tiene hasta el momento dos acusados: el anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina “Fini” Lanusse.

La justicia, a su vez, intenta determinar si los médicos tienen relación con la muerte por sobredosis de Alejandro Zalazar, residente del Hospital Rivadavia, ocurrida a fines de febrero.

Tanto Boveri como Lanusse se encuentran imputados por administración fraudulenta de drogas en el contexto de fiestas privadas y son investigados por organizar “viajes controlados” con insumos del Hospital Italiano.

Hernán Boveri, de 45 años, es un médico anestesiólogo de planta permanente del Hospital Italiano que también cuenta con larga trayectoria académica y de capacitación.

Debido a su experiencia, con los años se convirtió en un referente en temas de anestesia y analgesia, con participación en jornadas y congresos nacionales e internacionales.

Delfina Lanusse, de 29 años, es una médica egresada de la Universidad Austral que trabajaba como residente de tercer año en el Hospital Italiano desde septiembre de 2023. Antes de dedicarse a la medicina, había intentado estudiar carreras de negocios en la Universidad Di Tella y San Andrés.

En su perfil de Linkedin menciona una rotación clínica práctica en anestesiología en la Universidad Austral entre 2021 y 2023, con más de 500 horas de observación y acompañamiento a anestesiólogos durante procedimientos quirúrgicos.

En la Austral, también se desempeñó como tutora de Fisiopatología durante 2021 y como tutora de Inmunología entre 2019 y 2020.

Tanto Boveri como Lanusse dejaron sus cargos en el Hospital Italiano al conocerse el fallecimiento de Alejandro Zalazar, un residente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, del Hospital Rivadavia y de la Fundación Favaloro.

Propofol Delfina Lanusse Chantal Leclercq Anestesistas
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