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El secretario de Finanzas compró casa en country con crédito del Banco Nación

Federico Furiase usó crédito del Banco Nación para comprar una tercera propiedad. La casa es en un country. La transacción viola condiciones de préstamos de BNA

10 de abril 2026 · 09:54hs
Furiase

Furiase, funcionario del Ministerio de Economía, usó el crédito del BNA para comprar una tercera casa en un country. La trasnacción violaría condiciones de la línea de préstamos, que son para primera y segunda propiedad. 

El escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación sigue creciendo. Ahora la atención está sobre el secretario de Finanzas, Federico Furiase, que habría utilizado un crédito millonario del Banco Nación para comprar una tercera propiedad, en un barrio cerrado, pese a que la entidad establece que los préstamos son para primera y segunda vivienda.

Furiase utilizó el crédito del BNA para comprarse una casa de 300.000 dólares en el country Los Pilares, en la localidad de Pilar. La vivienda, de 200 metros cubiertos, está edificada sobre un terreno de 880 metros cuadrados y tiene una amplia pileta.

La justicia recibió un informe que indica que el jefe de Gabinete Manuel Adorni le compró otro pasaje en primera a su esposa por 5.000 dólares para que vuelva de Nueva York desde la página de la Jefatura.

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Banco Nación préstamos crédito

"Esta línea de crédito habilitaba no solo primeras viviendas sino también segundas viviendas. Hay gente que cree que es ético que un funcionario político se compre una casa en un country si la línea de crédito lo permite. Pero en este caso, Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda", denunció el periodista Alejandro Bercovich en C5N.

De ser así, Furiase no podría haber conseguido un crédito para otra casa y acaso por eso en los últimos días había trascendido que no era un préstamo hipotecario. Pero no hay ninguna línea personal del BNA por semejantes montos. El caso confirmaría la injerencia política detrás de la ola de créditos a funcionarios y diputados libertarios.

LEER MÁS: Crece la controversia por los créditos del Banco Nación a funcionarios

Banco Nación funcionarios libertarios

Otros créditos

En agosto de 2025, cuando era director del Banco Central, Furiase obtuvo un crédito hipotecario por unos 280.000 dólares, equivalentes a cerca de 367 millones de pesos. El BCRA es el encargado de regular la actividad de todos los bancos, incluido el Nación, por lo que una de las denuncias que hay en Comodoro Py apunta al rol de esa entidad, publica LPO.

LEER MÁS: Banco Nación otorgó créditos millonarios a funcionarios y tuiteros

La posibilidad de un conflicto de intereses además está dada porque la tramitación del crédito habría comenzado entre junio y julio de 2025, justo cuando el BCRA liberó las LEFI, una medida que desató un proceso de fuerte volatilidad financiera y un descalabro en las tasas de interés. Tras eso, el BCRA el endurecimiento monetario con una suba de encajes y las tasas hipotecarias se dispararon. Además de que el sueldo de funcionario está lejos de ser suficiente para un crédito de ese monto, Furiase ya había tomado un crédito hipotecario en 2017, en el Banco Ciudad, por un equivalente a unos 106 mil dólares. Es decir que tiene espalda para pagar los dos préstamos al mismo tiempo.

Esta línea de crédito habilitaba la compra de primeras y segundas viviendas. Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda-

Aunque el escándalo sigue creciendo, Javier Milei salió a defender a los tomadores de créditos con un argumento insólito: no mataron a nadie.

Javier Milei sobre Créditos BNA

"Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, la pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿mató gente?", preguntó el presidente en una entrevista con el albertista Antonio Aracre. "Primer punto de nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerado", argumentó Milei.

"Vamos al segundo punto: la libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios", continuó Milei, que agregó que tampoco se afectó "la propiedad" porque los créditos fueron con tasas a precios del mercado.

Federico Furiase Finanzas Country Créditos Banco Nación
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