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Empleados públicos con regímenes especiales: aumentan sus sueldos

Aumentan los sueldos de empleados públicos con regímenes especiales en dos tramos. A quiénes alcanza

30 de junio 2026 · 11:40hs
Personal destacado en la Antártida 

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Curia castrense

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Bibliteca nacional

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El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo incremento salarial para distintos sectores de la Administración Pública Nacional que se desempeñan bajo regímenes especiales, mediante el Decreto 553/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, establece nuevas escalas salariales, adicionales y viáticos que comenzarán a regir de manera escalonada a partir del 1 de julio y del 1 de agosto de 2026.

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La decisión traduce en valores concretos el acuerdo alcanzado el pasado 18 de junio en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (APN), que dispuso un nuevo incremento retributivo para sectores que no están comprendidos en el escalafón general de la administración pública.

La normativa alcanza a trabajadores de instituciones educativas nacionales, docentes, personal del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), integrantes de la Curia Castrense, personal militar destinado en la Antártida, agentes del Servicio Exterior de la Nación y profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación, entre otros sectores específicos.

Uno de los sectores alcanzados por la medida es la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, que tendrá nuevas escalas salariales desde julio y agosto. El cargo de Rector percibirá una retribución mensual de $222.053,90 desde julio y de $226.272,93 desde agosto.

Por su parte, el cargo de Regente cobrará $195.066,14 en julio y $198.772,39 en agosto, mientras que el Ayudante de Trabajos Prácticos pasará a percibir $118.658,48 y $120.913, respectivamente.

Además, el Gobierno actualizó el valor de la hora cátedra para el personal docente de la Administración Central y organismos adheridos, que quedará fijado en $8.650 desde julio y $8.815 desde agosto.

En el caso del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el cargo de bedel tendrá una remuneración de $118.132 en julio y $120.377 en agosto.

A su vez, los adicionales remunerativos y bonificables para el personal del instituto quedaron establecidos en $7.502 y $7.644 para los docentes, y en $55.695 y $56.754 para los bedeles, según el mes correspondiente.

El adicional para el personal destinado en la Antártida

Otro de los conceptos que el Ejecutivo decidió actualizar es el adicional por prestación de servicios en la Antártida Argentina, que percibe el personal militar destinado en ese territorio.

De esta manera, el plus salarial ascenderá a $1.539.083 desde el 1 de julio y a $1.568.326 a partir del 1 de agosto, en línea con las actualizaciones otorgadas al resto de los sectores de la administración pública.

Cuánto cobrarán de viáticos los empleados del Servicio Exterior

La norma también modificó la tabla de viáticos aplicable al personal del Servicio Exterior de la Nación y a quienes ocupan cargos extraescalafonarios en la Administración Pública Nacional.

Los nuevos montos diarios quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Zona Sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego): $96.700 en julio y $98.537 en agosto.
  • Noroeste Argentino (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja): $79.192 en julio y $80.697 en agosto.
  • Región de Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis): $79.192 en julio y $80.697 en agosto.
  • Región Centro (Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa): $66.114 en julio y $67.370 en agosto.
  • Noreste Argentino (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco): $55.301 en julio y $56.351 en agosto.
  • Región Metropolitana de Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires): $55.301 en julio y $56.351 en agosto.

Nuevos salarios en la Curia Castrense

El decreto también actualizó las remuneraciones de los integrantes de la Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense.

El Obispo Auxiliar o Vicario Castrense percibirá $1.907.227 desde julio y $1.943.464 desde agosto, mientras que el Vicario General y Moderador de la Curia cobrará $1.589.373 y $1.619.571, respectivamente.

Por su parte, el Secretario General Castrense pasará a percibir $1.198.387 en julio y $1.221.156 en agosto.

También se actualizaron las remuneraciones del Asesor Eclesiástico, que cobrará $836.035 desde julio y $851.919 desde agosto; del Coordinador Administrativo, que recibirá $773.491 y $788.187; y del Secretario o Notario de Curia, cuyos haberes se fijaron en $667.528 y $680.211, respectivamente.

En el caso del Obispo Castrense, el decreto mantuvo una retribución equivalente a la de un Subsecretario nacional.

Tribunal Fiscal de la Nación

La norma también actualizó la Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional que perciben los trabajadores del Tribunal Fiscal de la Nación, estableciendo tres categorías según el nivel de responsabilidad y las funciones desempeñadas.

La primera categoría, integrada por profesionales con título de posgrado o especialización y responsabilidades directas en la producción de sentencias de fondo en materia tributaria y aduanera, percibirá un adicional de $890.556 desde julio y de $907.476 desde agosto.

La segunda categoría, correspondiente a profesionales que participan en distintas etapas del proceso de producción de sentencias, cobrará $518.067 en julio y $527.910 en agosto.

Por último, la tercera categoría, integrada por agentes administrativos con responsabilidades en la elaboración y asesoramiento de actos jurisdiccionales, percibirá $248.434 desde julio y $253.154 desde agosto.

La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será la encargada de dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación de los nuevos valores.

Los últimos ajustes para estos mismos sectores se habían realizado en marzo pasado y también se otorgaron de manera escalonada, incluso con carácter retroactivo para algunos conceptos.

Con esta nueva actualización, el Gobierno busca adecuar las retribuciones de sectores específicos de la Administración Pública Nacional y alinearlas con los incrementos salariales otorgados durante los últimos meses al resto del empleo estatal.

Empleados Públicos Aumento sueldos
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