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Venezuela: encontraron muerta a la familia de Lucas Trejo

La esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron encontrados muertos tras los terremotos en Venezuela

28 de junio 2026 · 10:04hs
La esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron encontrados muertos tras los terremotos en Venezuela

La esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron encontrados muertos tras los terremotos en Venezuela
Venezuela: encontraron muerta a la familia de Lucas Trejo

La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron hallados sin vida tras permanecer desaparecidos desde los terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles. La noticia fue confirmada este sábado por la noche principalmente por Edson Tortolero, jugador de otro club venezolano que había participado de las tareas de búsqueda de la familia del defensor cordobés, y luego por el club Deportivo La Guaira mediante un comunicado. Eran buscados desde el derrumbe de un edificio en la zona de Playa Grande.

La primera confirmación llegó a través de una historia de Instagram publicada por EdsonTortolero. “Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida”, escribió el futbolista. En el mismo mensaje agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda por parte de familiares, pastores, jugadores, civiles, rescatistas, la Federación Venezolana de Fútbol, Inter Miami, representantes de El Salvador y todas las personas que colaboraron.

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La publicación de Tortolero también fue compartida por Robert Garcés, de Metropolitanos, y José Correa, de Deportivo La Guaira, quienes habían participado de las tareas de búsqueda.

Poco después, Deportivo La Guaira difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a Trejo e informó el fallecimiento de Yanina Maranella, esposa del jugador, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. La institución manifestó además su acompañamiento al futbolista y a sus allegados.

Un día antes de la confirmación, Garcés había publicado un video en el que aparecía junto a Tortolero, Correa y otros futbolistas profesionales colaborando en las tareas de asistencia y búsqueda en una de las zonas afectadas por los terremotos. En la grabación, registrada entre los escombros, explicaba que el grupo trabajaba para rescatar personas y ayudar a encontrar a la familia de Trejo, a quien definió como “un amigo y un hermano del fútbol”.

El futbolista de 38 años que se desempeña en el club Marítimo de La Guaira nació en Córdoba pero desarrolló gran parte de su carrera profesional afuera de la Argentina. Al momento del desastre, concentraba con su equipo en Caracas para disputar la primera jornada de la Copa Venezuela, según la página oficial del club.

Venezuela Terremoto Lucas Trejo Futbolista
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