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Intendente del PJ pidió a Rogelio Frigerio un adelanto de coparticipación para pagar salarios

El intendente Ricardo Bravo se reunió con el gobernador y solicitó un adelanto de coparticipación para hacer frente a las obligaciones salariales

30 de junio 2026 · 09:58hs
Intendente del PJ pidió a Rogelio Frigerio un adelanto de coparticipación para pagar salarios

Intendente del PJ pidió a Rogelio Frigerio un adelanto de coparticipación para pagar salarios

El gobernador Rogelio Frigerio recibió al intendente de Federación, Ricardo Bravo (PJ), con el objetivo de abordar la compleja situación financiera que atraviesa el municipio, además de gestiones vinculadas a obras y servicios. "La relación con la provincia es muy buena", sostuvo el presidente comunal al concluir el encuentro.

El encuentro se centró principalmente en la solicitud "de un adelanto de coparticipación para hacer frente a las obligaciones salariales más próximas en un contexto de retracción económica y caída de la actividad turística".

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Además del tema financiero, el jefe comunal aprovechó la oportunidad para conversar sobre otros proyectos de infraestructura y servicios que viene gestionando ante la administración provincial para el desarrollo de la ciudad termal. Respecto al vínculo político y de gestión con el gobierno de Entre Ríos, Bravo fue contundente al calificar positivamente el trabajo articulado.

"La relación con la provincia es muy buena. Tengo un excelente diálogo con todos los funcionarios", destacó el intendente, subrayando la apertura de las autoridades provinciales para escuchar los reclamos de su localidad.

UNO y Gentileza/Municipio de Federación
UNO y Gentileza/Municipio de Federación

Auxilio financiero

El intendente detalló luego que este auxilio financiero es posible gracias a que la provincia también gestiona fondos ante el gobierno nacional para cubrir sus propias demandas y asistir a las intendencias.

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Según explicó Bravo, este mecanismo permite dar un paliativo a los municipios que hoy necesitan adelantos de coparticipación, reconociendo que, en el escenario actual, "sin eso es difícil cumplir con las obligaciones del tesoro municipal".

Por otro lado, resaltó que la comunicación con el gabinete de Frigerio es constante, mencionando específicamente los vínculos con Mauricio Colello y Manuel Troncoso. Con ellos, aseguró estar "siempre en contacto y tratando de poder llevar adelante las gestiones que Federación necesita", lo que permite una dinámica de trabajo que excede la urgencia económica del momento.

Finalmente, Bravo se mostró optimista sobre la resolución del pedido, confiando en que el anticipo de coparticipación será una ayuda esencial para costear los gastos corrientes del municipio.

Intendente Federación Frigerio Salarios
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