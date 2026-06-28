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Venezuela: mientras siguen tareas de rescate hubo réplica

Mientras siguen las tareas de rescate de las víctimas de los terremotos en Venezuela una nueva réplica de 4,9 generó preocupación

28 de junio 2026 · 11:09hs
Mientras siguen las tareas de rescate de las víctimas de los terremotos  en Venezuela una nueva réplica de 4

Mientras siguen las tareas de rescate de las víctimas de los terremotos  en Venezuela una nueva réplica de 4,9 generó preocupación
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Mientras siguen las tareas de rescate de las víctimas de los terremotos en Venezuela una nueva réplica de 4,9 en la ciudad de Tucacas generó preocupación. El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que hay al menos 1.430 muertos y más de 3.338 heridos.

En tanto, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió la noche del sábado con las más de 20 delegaciones internacionales de ayuda para expresar el agradecimiento de la nación, anunciando que el sábado se habían encontrado "33 personas con vida" entre los escombros.

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Acompañada por funcionarios gubernamentales, describió la emergencia como un "desastre natural" y subrayó la importancia de las labores en curso. "Son horas críticas para salvar vidas", afirmó.

Al dirigirse a los equipos, elogió su compromiso junto a los rescatistas locales. "Cada rescatista que llegó a Venezuela, y cada perro que trajeron consigo, lleva un mensaje de amor para nuestro país. El pueblo venezolano deposita grandes esperanzas en ustedes", dijo.

La presidenta concluyó expresando su esperanza de recibir más noticias sobre rescates y auguró que el "espíritu de hermandad" demostrado por las delegaciones sirva como símbolo de una nueva humanidad.

Más de 2.140 rescatistas especializados y 128 perros entrenados en búsqueda y rescate provenientes de casi 30 países participan en las labores de atención a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

Transcurridas más de 84 horas desde que ocurrieron los dos sismos, que fueron consecutivos, los venezolanos cifran esperanzas en los enviados internacionales para el rescate de sobrevivientes, aunque el paso de las horas dificulta estas probabilidades.

LEER MÁS: Venezuela: encontraron muerta a la familia de Lucas Trejo

Víctimas extranjeras

El balance oficial de víctimas por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles ascendió a 1.430 muertos, entre los que se encuentran ciudadanos de distintos países. Además, varias naciones informaron decenas de personas desaparecidas y mantienen tareas de asistencia consular para sus ciudadanos y familiares.

Portugal confirmó la muerte de 28 portugueses o luso-descendientes y reportó 85 desaparecidos. Por su parte, China informó el fallecimiento de siete ciudadanos chinos y su embajada en Caracas pidió a sus nacionales extremar las precauciones ante posibles réplicas y otros movimientos sísmicos.

España confirmó al menos nueve muertos, mientras que 131 ciudadanos permanecen desaparecidos y otros 14 continúan bajo los escombros. Según datos oficiales, al 1° de enero de 2026 residían en Venezuela unos 147.000 españoles.

Brasil informó la muerte de dos ciudadanos, un hombre y una mujer, y anunció asistencia consular para sus familiares. Chile, en tanto, confirmó el fallecimiento de un ciudadano chileno y señaló que brinda apoyo y contención a su familia.

Uruguay comunicó la muerte de un ciudadano uruguayo, fotógrafo y residente desde hacía años en Venezuela. La Cancillería también informó que en la tragedia fallecieron su esposa y una de sus hijas.

Finalmente, Italia confirmó la muerte de un ciudadano ítalo-venezolano, nacido en Caracas en 1970, quien perdió la vida tras el derrumbe de un edificio en el estado de La Guaira. El gobierno italiano estima que en Venezuela viven alrededor de 170.000 personas con pasaporte italiano.

Venezuela Terremoto Víctimas réplica
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