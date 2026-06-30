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Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en julio y cuándo se paga el aguinaldo

La actualización corresponde al anteúltimo tramo del esquema de aumentos definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

30 de junio 2026 · 09:13hs
Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en julio y cuándo se paga el aguinaldo

Las empleadas domésticas reciben en julio de 2026 un nuevo incremento salarial del 1,4%, que actualiza los valores mínimos por hora y por mes para todas las categorías del régimen de trabajo en casas particulares. La suba alcanza tanto al personal con retiro como sin retiro.

El ajuste forma parte del esquema de aumentos definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que estableció una actualización escalonada de los salarios mínimos previstos por la Ley N° 26.844.

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La Resolución N° 4/2026, publicada a comienzos de junio en el Boletín Oficial, fijó incrementos mensuales entre abril y julio tomando como referencia los salarios de marzo. El cronograma contempló un aumento del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, cada uno aplicado sobre el salario ya actualizado del mes anterior.

Cuánto cobran por hora y por mes en julio de 2026

Los salarios mínimos quedaron establecidos de la siguiente manera:

-Supervisores

Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 mensuales.

Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales.

-Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.083,26 por hora y $499.868,28 mensuales.

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales.

-Caseros

$3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

-Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales.

-Personal para tareas generales

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales.

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

En las denominadas zonas desfavorables —La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones— corresponde aplicar un adicional del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

Cuándo se paga el aguinaldo de las empleadas domésticas

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026, según la legislación laboral vigente.

No obstante, la normativa contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el pago podrá realizarse, como máximo, hasta el lunes 6 de julio.

Salarios Empleadas domésticas Aguinaldo
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