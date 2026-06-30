Más de 100 artistas participaron del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales en La Paz

Durante tres jornadas hubo capacitaciones, exposiciones, talleres y actividades abiertas a la comunidad con representantes de distintas localidades de la provincia

La Paz fue punto de encuentro para las artes visuales de Entre Ríos

La ciudad de La Paz recibió entre el 26 y el 28 de junio a más de un centenar de artistas de distintos puntos de Entre Ríos en el marco del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales. La propuesta incluyó capacitaciones, exposiciones, mesas de diálogo y actividades abiertas a la comunidad, en una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Municipio y el Honorable Concejo Deliberante local.

Durante tres jornadas, artistas, gestores culturales, docentes e investigadores compartieron espacios de formación e intercambio vinculados al desarrollo de las artes visuales en la provincia. La programación abordó temas relacionados con soportes, técnicas, herramientas de gestión, historia, identidad e investigación, con el objetivo de fortalecer la actividad y generar nuevas redes de trabajo entre los participantes.

La Paz reunió a artistas de toda la provincia en el Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

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El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, señaló que estos encuentros buscan que los artistas de la provincia puedan conocerse, compartir experiencias y debatir sobre el crecimiento de sus disciplinas. Además, destacó la continuidad de una política cultural iniciada en Chajarí con la primera edición del encuentro y valoró el acompañamiento del Gobierno provincial para sostener este tipo de propuestas.

Por su parte, el intendente de La Paz, Walter Martin, expresó su satisfacción por la realización del evento en la ciudad y remarcó la importancia de que artistas de distintas localidades puedan encontrarse para exhibir sus producciones y compartir conocimientos. En la misma línea, la viceintendenta Stella Wensel consideró que estos espacios fortalecen el vínculo entre cultura y comunidad, al tiempo que promueven la creatividad y el intercambio.

Entre las actividades destacadas se inauguraron las muestras Donde se cruza el territorio. Territorio I y II, se entregaron reconocimientos a obras y artistas premiados y se desarrolló un festival con talleres, propuestas musicales, danza y emprendedores. Además, se realizaron dos reuniones asamblearias vinculadas al sector.

Las obras expuestas y los talleres formaron parte de una convocatoria abierta que contó con la evaluación de un jurado integrado por Daniel Andrino, Olga Noya y Lucía Aquino. La selección permitió reunir producciones y propuestas de diversas localidades, reflejando la diversidad de miradas presentes en el campo de las artes visuales entrerrianas.

Los propios participantes destacaron el valor de la experiencia. Marisa Núñez Caminos, integrante del colectivo Caudillas del Barro de Victoria, resaltó la respuesta del público y el acompañamiento recibido. Camila Villalba, de Paraná, señaló que el encuentro significó su primera exposición y una oportunidad para establecer vínculos con artistas de toda la provincia. Aurora Sueldo, de La Paz, subrayó la importancia de contar con espacios que permitan compartir experiencias entre creadores entrerrianos.

También Héctor Zucco, de Chajarí, valoró la continuidad de estas iniciativas para el sector, mientras que Eliana Zanini, de San José, destacó el carácter federal del encuentro y su aporte para visibilizar trayectorias, prácticas e historias profesionales de distintas regiones de Entre Ríos.

Todas las actividades se desarrollaron con entrada libre y gratuita en distintos espacios e instituciones de La Paz, consolidando una propuesta que busca fortalecer la circulación, la formación y el intercambio dentro de las artes visuales de la provincia.