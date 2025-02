Turista argentino murió por saltar de un acantilado en Hawai

Un amigo, al ver que pasaba un tiempo y Santiago no aparecía, intentó buscarlo en el agua. Minutos después, cera de las 18.20, llegaron motos de agua del departamento de seguridad oceánica de Honolulu, con un equipo de rescatistas. Tardaron unos 15 minutos hasta encontrarlo.

Una vez que dieron con él, lo trasladaron en los vehículos de agua hasta la bahía de Mauna Loa, donde le practicaron maniobras de RCP. Bordieu habría respondido a la reanimación, y fue trasladado a un hospital, donde finalmente falleció más tarde.

Los expertos aseguran que se trata de una zona peligrosa y que en el acantilado ubicado en la ciudad de Spitting Cave, donde sucedió el hecho, está repleto de piedras y de fuertes corrientes.

La trágica secuencia fue filmada por otro turista que estaba en el lugar, quien captó el momento exacto en el que el argentino se lanzó al vacío, y su posterior búsqueda. El video fue publicado por un usuario de Instagram (@hhhnewz), que a su vez relató cómo se sucedieron los hechos. Los detalles del episodio fueron informados además por el portal Hawaii News Now.

Apasionado del rugby

Santiago Bourdieu había nacido en 1996 y era un apasionado del rugby. Gran parte de su vida la dedicó a dicho deporte y a la educación física. Jugó en el San Isidro Club (SIC), donde actualmente se desempeñaba como preparador físico (PF) de distintas categorías.

A su vez, Santiago Bourdieu trabajaba como docente y PF en el St. Nicholas School, un destacado instituto educativo en Olivos.

Luego de que se diera a conocer la noticia, el San Isidro Club publicó en sus redes sociales: “Desde el SIC acompañamos con enorme cariño a toda la familia y a los amigos de Santi en este momento. Santi fue jugador camada 96 y también colaboraba como PF en nuestras divisiones juveniles. ¡Se lo va a extrañar!”.

Se sumó también la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): “El Consejo Directivo de la URBA expresa sus condolencias por el fallecimiento del ex jugador y actual PF del plantel superior del SIC, Santiago Bourdieu, y acompaña a su familia, a sus amigos y al club en este momento de tristeza”.

