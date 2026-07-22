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Más de mil muertos por brote de ébola en África

El Congo informó en su último informe de situación que el país registró 2.473 casos confirmados de ébola, incluyendo 999 fallecimientos, hasta el 20 de julio.

22 de julio 2026 · 14:16hs
Más de mil muertos por brote de ébola en África

Más de mil muertos por brote de ébola en África

El número de fallecidos por el brote de ébola que azota África superó este miércoles los 1.000, según las últimas cifras publicadas por las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

El Ministerio de Salud de la RDC informó en su último informe de situación, publicado el miércoles, que el país había registrado 2.473 casos confirmados de ébola, incluyendo 999 fallecimientos, hasta el 20 de julio.

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El Congo y Uganda

Uganda reportó 20 casos confirmados, incluyendo dos fallecimientos, lo que eleva el número total de muertos en ambos países a 1.001, de acuerdo con la información de Xinhua.

El brote, causado por el virus Bundibugyo, se declaró el 15 de mayo en la provincia de Ituri, en el este de la RDC, antes de extenderse a las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Alto Uele y Tshopo.

Según el Ministerio de Salud de la RDC, hasta el 20 de julio, 737 pacientes se encontraban aislados o recibiendo tratamiento en hospitales, mientras que 482 se habían recuperado.

ébola África epidemia brote Muertos Congo
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