Uno Entre Rios | El Mundo | Suiza

Suiza: decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo

El comienzo del año en Crans-Montana se vio marcado por una tragedia en el bar Le Constellation. La Policía de Suiza descartó la hipótesis de un atentado

1 de enero 2026 · 09:04hs
Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo en Suiza

Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo en Suiza

El arranque del Año Nuevo en Crans-Montana se vio marcado por una tragedia en el bar Le Constellation, donde un incendio en la madrugada de este 1 de enero dejó varios muertos y numerosos heridos, informaron las autoridades sin precisar cifras aún.

Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó alrededor de la 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

papa leon xiv llamo a comenzar 2026 con un corazon que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Río de Janeiro rompió un record Guinness

Río de Janeiro rompió un record Guinness por el festejo de Año Nuevo más grande del planeta

explosión suiza
Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de A&ntilde;o Nuevo en Suiza

Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo en Suiza

La Policía confirmó que el fuego se declaró en este concurrido establecimiento, ubicado en una de las estaciones de esquí más valoradas de Europa. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, considerado un epicentro de la fiesta suiza para turistas y residentes, y desplegaron un amplio operativo para atender a las víctimas.

Se desconoce el número exacto de afectados. El comunicado oficial de la Policía señaló que “varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, sin ofrecer un balance definitivo.

Embed

Diferentes medios locales publicaron cifras estimadas: de acuerdo con el diario suizo Blick, un médico presente planteó que el número de muertos “podría estar en docenas”, mientras que Le Nouvelliste citó fuentes que hablan de “alrededor de 40 muertos y 100 heridos”. Estas cifras, sin embargo, no han sido confirmadas y las autoridades continúan verificando la magnitud real del desastre.

Investigación y causas del incendio

Las circunstancias detrás del incendio permanecen sin aclararse por completo. El comunicado de la Policía cantonal de Valais describe que el fuego tiene un “origen indeterminado” y la investigación sigue en curso.

Previamente, el portavoz policial Gaetan Lathion informó a la agencia de noticias AFP sobre una “explosión de origen desconocido” en el local aproximadamente a la 01:30, hora local.

Medios como Blick y Le Nouvelliste recopilaron testimonios de asistentes que sugieren que la detonación pudo haber estado vinculada con el uso de material pirotécnico durante un concierto en el bar, aunque esta hipótesis no ha sido corroborada por las autoridades, que mantienen la reserva sobre el detonante del siniestro.

Respuesta de las autoridades y labor de rescate

La movilización fue inmediata tras el inicio del incendio. De acuerdo con la Policía del cantón de Valais, un gran número de policías, bomberos y socorristas se desplazó al sitio para socorrer a las víctimas.

Como parte del operativo de emergencia, la zona quedó completamente cerrada al público, y se instauró una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana. Horas después, ambulancias seguían apostadas en la entrada del bar, cuyas ventanas sorprendían rotas, y la prensa local advertía que el “olor a quemado aún en el aire” era muestra palpable del impacto y la gravedad del incendio.

Testimonios y ambiente durante la tragedia

Los relatos recogidos en la cobertura reconstruyen la atmósfera de pánico y desconcierto.

Un turista estadounidense entrevistado por la AFP relató cómo las personas “corrían y gritaban en la oscuridad”, mientras él filmaba las llamas intensas que envolvieron el local.

Según declaraciones al diario 24 heures, los residentes recordaron que la fiesta en Le Constellation se encontraba en pleno apogeo, animada por música y champán, hasta que la noticia del incendio desató la preocupación general y los sonidos de sirenas rompieron el ambiente festivo.

Otro vecino explicó que, por la coincidencia con los fuegos artificiales de Año Nuevo, inicialmente no comprendieron la gravedad de lo que ocurría, hasta que la presencia de humo reveló la magnitud del drama.

Perfil del bar y contexto en Crans-Montana

El bar Le Constellation destaca como uno de los establecimientos favoritos de los jóvenes, con capacidad para unas 300 personas en el interior y 40 en la terraza, según la policía y fuentes del resort.

Durante la noche de la tragedia, al menos un centenar de personas se encontraba allí celebrando el paso de año.

Crans-Montana, célebre por su exclusividad y afluencia internacional, se encontraba colmada de turistas y residentes cuando la catástrofe se interpuso, truncando las celebraciones y dejando una cicatriz en la memoria de la estación.

Suiza Año Nuevo Incendio
Noticias relacionadas
El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió con el líder de Ucrania Volodímir Zelenski para avanzar en negociaciones de paz. Antes habló con Putin

Donald Trump se reunió con Volodimir Zelenski: "Estamos mucho más cerca de la paz"

Los trenes de alta velocidad de China están diseñados para alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora

China superó los 50.000 kilómetros de trenes de alta velocidad

Según el Comando militar estadounidense en África, uno de los ataques mató a numerosos terroristas del Estado Islámico.

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

La Corte Suprema de Paraguay denegó un recurso de apelación presentado por el exsenador Edgardo Kueider y le confirmó el juicio por contrabando

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Ver comentarios

Lo último

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Ultimo Momento
Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Policiales
Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Ovación
Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

La provincia
Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Dejanos tu comentario