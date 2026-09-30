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Israel afirmó que el hecho en el vuelo de Flydubai fue un "intento de ataque terrorista"

El director general del Ministerio de Israel, Eden Bar Tal, afirmó que el hecho en vuelo de Flydubai fue un “intento de ataque terrorista”.

30 de septiembre 2026 · 18:34hs
Israel afirmó que el hecho en vuelo de Flydubai fue un intento de ataque terrorista.

Israel afirmó que el hecho en vuelo de Flydubai fue un "intento de ataque terrorista".

el El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó este miércoles el apuñalamiento de un piloto en un vuelo de Flydubai como un “intento de ataque terrorista” dirigido contra israelíes, los Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham, durante una sesión informativa convocada para embajadores y jefes de misión israelíes en todo el mundo.

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Qué se dijo desde Israel

El director general del Ministerio, Eden Bar Tal, afirmó ante los diplomáticos que “el terror no perjudicará las sólidas relaciones” entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, según informó la cadena CNN y consignó Noticias Argentinas.

Terror en pleno vuelo: una pelea entre pilotos obligó a aterrizar de emergencia.

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La sesión fue convocada por indicación del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, quien también trató el incidente con su homólogo emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Ambos ministros acordaron cooperar contra los “elementos extremistas” que amenazan la seguridad, informó la Cancillería israelí.

El ministerio informó además que “el ministro Sa’ar informó al ministro emiratí sobre el regreso de los pasajeros israelíes, y este expresó su satisfacción por el hecho de que todos ellos hubieran regresado a casa a salvo”.

Israel Ataque
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