Perú registra 2 mil casos de trata de personas al año

En el Perú, la trata de personas continúa representando un grave problema social que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes. El país registra un promedio anual de 2 mil casos de trata. Además, hay unos 3.600 funcionarios en atención especializada.
De acuerdo con declaraciones del premier Eduardo Arana durante la sesión conjunta de la Comisión de Mujer y Familia y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, realizada el último 29 de septiembre, Perú registra un promedio anual de 2 mil casos de trata.
Durante el encuentro, Arana resaltó que, solo en 2024, gracias al trabajo interinstitucional liderado por la Cancillería, se logró repatriar a seis connacionales víctimas de este delito. Además, destacó la capacitación de más de 3.600 funcionarios en atención especializada y la coordinación con 16 entidades para fortalecer la respuesta frente a la trata, bajo la conducción del Ministerio del Interior (Mininter).
“La trata de personas atenta contra la dignidad de las personas. Por ello, el Gobierno reafirma su compromiso de proteger a las víctimas y castigar a los responsables”, afirmó Arana.
Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña, reveló que el 99,5% de las víctimas identificadas en 2024 fueron mujeres, cifra dentro de la cual el 73% corresponde a niñas y adolescentes.
Entre 2024 y 2025, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendió a 157 víctimas en los Centros de Emergencia Mujer y Familia; 94 menores recibieron protección en las Unidades de Protección Especial; 154 fueron acogidos en albergues del Inabif; y 405 personas contaron con acompañamiento integral.