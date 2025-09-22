México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella.

El trágico suceso ocurrió el sábado 30 de agosto en el centro comercial HEB Senderos, ubicado en Xalapa, Veracruz. Carlos Gurrola, de 47 años, quien trabajaba como personal de limpieza para la empresa subcontratada Multiservicios Rocasa, sufría bullying por parte de sus compañeros y fue víctima de una cruel broma que terminó en tragedia .

De acuerdo con los relatos de sus familiares, ese día sus compañeros vertieron líquido desengrasante en una botella que Carlos había dejado cerca de su área de trabajo para hidratarse. Cerca de las 15.30, él bebió de la botella sin sospechar que el contenido había sido adulterado. Al notar un sabor extraño, desechó la bebida, pero poco después comenzó a sentirse gravemente enfermo.

Su familia lo trasladó de inmediato a un hospital, donde fue atendido por los efectos del veneno que había ingerido. Sin embargo, el daño causado a su sistema respiratorio fue irreversible. Gurrola sufrió graves lesiones en las vías respiratorias, pulmones y tráquea, lo que le provocó una agonía de 19 días. Finalmente, falleció el jueves 18 en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según informaron fuentes médicas a los medios locales.

El caso ha generado consternación y ha puesto en el centro del debate el acoso laboral y la violencia en el entorno de trabajo, donde se denuncia que el bullying hacia Gurrola había sido una constante. Las autoridades investigan el incidente para determinar la responsabilidad de los implicados en este cruel acto.