Uno Entre Rios | El Mundo | Bullying

México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella

Carlos Gurrola, de 47 años, sufría bullying y murió tras beber líquido desengrasante que sus compañeros pusieron en su botella. El suceso fue en México.

22 de septiembre 2025 · 16:36hs
México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella.

México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella.

El trágico suceso ocurrió el sábado 30 de agosto en el centro comercial HEB Senderos, ubicado en Xalapa, Veracruz. Carlos Gurrola, de 47 años, quien trabajaba como personal de limpieza para la empresa subcontratada Multiservicios Rocasa, sufría bullying por parte de sus compañeros y fue víctima de una cruel broma que terminó en tragedia.

De acuerdo con los relatos de sus familiares, ese día sus compañeros vertieron líquido desengrasante en una botella que Carlos había dejado cerca de su área de trabajo para hidratarse. Cerca de las 15.30, él bebió de la botella sin sospechar que el contenido había sido adulterado. Al notar un sabor extraño, desechó la bebida, pero poco después comenzó a sentirse gravemente enfermo.

El psicólogo e investigador del Conicet, Santiago Resett, desarrolló uno de los videojuegos para prevenir el grooming y el bullying.

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

152 de los 167 municipios de Cuba se encuentran bajo los efectos de la sequía, con un importante déficit en los embalses.

Cuba vive la peor sequía de las dos últimas décadas

LEER MÁS: Día Internacional Contra el Acoso Escolar o "Bullying": por qué se conmemora hoy

Bullying en el trabajo terminó en tragedia: un hombre murió tras ingerir líquido desengrasante

Carlos Gurrola (1).jpeg

Su familia lo trasladó de inmediato a un hospital, donde fue atendido por los efectos del veneno que había ingerido. Sin embargo, el daño causado a su sistema respiratorio fue irreversible. Gurrola sufrió graves lesiones en las vías respiratorias, pulmones y tráquea, lo que le provocó una agonía de 19 días. Finalmente, falleció el jueves 18 en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según informaron fuentes médicas a los medios locales.

El caso ha generado consternación y ha puesto en el centro del debate el acoso laboral y la violencia en el entorno de trabajo, donde se denuncia que el bullying hacia Gurrola había sido una constante. Las autoridades investigan el incidente para determinar la responsabilidad de los implicados en este cruel acto.

Bullying Carlos Gurrola México
Noticias relacionadas
Pfizer reconoció el riesgo de miocarditis por su vacuna contra el Covid-19.

Pfizer reconoció el riesgo de miocarditis por su vacuna contra el Covid-19

Una influencer estadounide promovió en redes sociales que la esposa del presidente francés, Brigitte, es un hombre.

Emmanuel Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa Brigitte es mujer

la onu alerto que el ciclo del agua se vuelve cada vez mas extremo y peligroso

La ONU alertó que el ciclo del agua se vuelve cada vez más extremo y peligroso

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, llega al Congreso de la Nación.

Le detectaron cáncer de piel a Jair Bolsonaro

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella

México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

Ultimo Momento
El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella

México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Policiales
Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Ovación
Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

La provincia
La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

Dejanos tu comentario