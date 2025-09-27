Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Google

Google cambió el paradigma de Internet y de la humanidad para siempre. Este sábado se celebra su cumpleaños aunque no es la fecha exacta de su creación oficial.

27 de septiembre 2025
Este 27 de septiembre Google cumple 27 años desde su fundación en 1998. La empresa multinacional de tecnología fue fundada por los estudiantes Larry Page y Sergey Brin, de la Universidad de Stanford y hoy es el principal motor de búsqueda en Internet.

Pese a no ser el primer motor de búsqueda online, Google cambió el paradigma de Internet y de la humanidad para siempre. Para aquellos que no conocen cómo era la tecnología de aquella época, en la década de los 90 navegar por Internet era bastante complicado, pues todo estaba marcado por la publicidad. Page y Brin eran dos estudiantes que decidieron saltar al vacío con este negocio empresarial en un pequeño garaje de Menlo Park.

Cabe señalar que a pesar de que sea el 27 de septiembre el día elegido para celebrar el aniversario de Google, en realidad es el día 4 de este citado mes fue cuando se fundó oficialmente debido a que se alcanzó un récord de páginas visitadas. El principal objetivo era organizar la información mundial de una manera más útil y accesible para todos los usuarios que tuvieran entrada a Internet.

Google no fue el primer nombre

Una de las curiosidades del nacimiento de Google y su origen, es que ese no iba a ser el nombre inicial de la empresa. Pues ambos estudiantes habían barajado era ‘Googol’. Sin embargo, cuando hicieron la búsqueda para asegurarse de que esté nombre no estaba registrado en ningún dominio, uno de los compañeros, Sean Anderson, introdujo por error la palabra y quedó registrado Google. Un cambio que les fascinó.

Cada una de las sedes de Google en diferentes países han querido conmemorar el aniversario de la compañía. La inversión inicial de ambos estudiantes fue de unos 85.000 euros. El 4 de septiembre fundaron la compañía ‘Google Inc’ y apenas unas semanas se convirtió en todo un éxito. Google sigue expandiéndose y renovándose año a año para ofrecer a sus usuarios la mejor calidad, rapidez y resultados en sus búsquedas.

