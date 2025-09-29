Uno Entre Rios | El Mundo | Rusia

Rusia atacó a Ucrania con 500 drones de combate: al menos cuatro muertos y 40 heridos

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo haber atacado “empresas del complejo militar-industrial ucraniano”

29 de septiembre 2025 · 08:16hs
Un ataque masivo con cientos de drones y misiles rusos en Ucrania dejó al menos cuatro muertos se reportó en Kiev, la capital del país. Entre los fallecidos se encuentra una niña de 12 años, informaron las autoridades locales.

El ataque involucró cerca de 500 drones de combate y más de 40 misiles, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal, dijo Zelensky en un comunicado.

Blancos principales

Los blancos principales incluyeron a Kiev y sus áreas circundantes, la región meridional de Zaporiyia y la región occidental de Jmelnitsky. Instalaciones de infraestructura civil sufrieron grandes daños en toda Ucrania. Los ataques afectaron a una empresa de producción de pan, una fábrica de caucho para automóviles e inmuebles residenciales, según Zelensky.

Tres adultos y una niña de 12 años murieron en Kiev y que cerca de 10 personas resultaron heridas. Más de 15 sitios fueron dañados en la capital, incluyendo un instituto de cardiología, un jardín de niños y edificios residenciales, informó Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 53 drones ucranianos en múltiples regiones durante la noche y la mañana del domingo.

El ministerio también informó que el sábado sus fuerzas derribaron seis bombas aéreas teledirigidas, seis proyectiles del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación estadounidense y un cohete Vampire de fabricación checa.

Posibles incursiones en otros países

En las últimas semanas, varios países europeos han acusado a Rusia de haber violado su espacio aéreo con drones y cazas, lo que la OTAN considera una prueba de su determinación. Ante ello, el organismo internacional anunció que reforzará la “vigilancia” de sus medios en la región báltica, tras haberse reportado recientes sobrevuelos de drones en Dinamarca. Por su parte, Rusia ha negado ser responsable de estas intrusiones o tener la intención de atacar a un país miembro de la Alianza.

